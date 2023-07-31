Около 50 летательных аппаратов ВВО планируется задействовать в российско-индийском учении "Индра-2017"



Истребители Су-30СМ ВВС России постройки 2014 года (красные бортовые номера "24" и "25") в ходе российско-индийских учений "Авиаиндра-2014". Самолеты были поставлены ВВС России 19.07.2014. Липецк, сентябрь 2014 года

Источник: Евгений Волков / russianplanes.net Истребители Су-30СМ ВВС России постройки 2014 года (красные бортовые номера "24" и "25") в ходе российско-индийских учений "Авиаиндра-2014". Самолеты были поставлены ВВС России 19.07.2014. Липецк, сентябрь 2014 годаИсточник: Евгений Волков / russianplanes.net

ЦАМТО, 31 июля. В ходе проведения авиационной части совместного межвидового российско-индийского учения "Индра-2017" планируется отработать комплекс задач по пресечению международной террористической деятельности.

Авиационная часть учения состоится во второй половине октября – начале ноября текущего года на полигонах, дислоцированных в Приморском крае.

При розыгрыше практической части учения авиация ВВО отработает задачи по уничтожению групп условных незаконных вооруженных формирований.

Всего от Восточного военного округа в мероприятии будет задействовано около 50 летательных аппаратов, в том числе более 30 самолетов, в частности, новейшие истребители Су-30СМ.

Помимо этого, в учении будет задействовано около 20 вертолетов, в их числе Ми-8АМТШ "Терминатор", а также ряд современных систем и комплексов ПВО, таких как С-300, С-400 и "Панцирь-С", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.