

Участники соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны России на 1-ом этапе Армейских международных игр - 2016

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Участники соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны России на 1-ом этапе Армейских международных игр - 2016Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 31 июля. Российский экипаж установил абсолютный рекорд по скорости и меткости стрельбы за все время проведения танковых биатлонов. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил главный судья Армейских международных игр-2017 генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

"На сегодняшний день первый экипаж российской команды по танковому биатлону показал самый высокий результат – это фактически абсолютный показатель за все годы проведения соревнований танкистов на этой трассе", – сказал он.

По его словам, в прошлом году лучший результат в индивидуальных заездах показала китайская команда – танк пришел к финишу с результатом 21 мин. 3 сек. при том, что танкисты не поразили одну из мишеней.

Первый российский экипаж, выступающий на играх этого года, показал лучшее время – 19 мин. 10 сек., ни разу не промахнувшись. В прошлом году лучшим временем россиян был результат 23 мин. 18 сек. при одном промахе.

Как сообщил главный судья танкового биатлона полковник Роман Бинюков, по результатам двух дней соревнований Россия занимает первое место в турнирной таблице, второй стала китайская команда, замыкает тройку лидеров Белоруссия.

По его словам, сегодня начинаются индивидуальные заезды вторых экипажей команд, передает "РИА Новости".