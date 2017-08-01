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На аэродромах Минобороны смогут заправляться свыше 800 самолетов одновременно

01.08.2017 ЦАМТО 83 1
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Штурмовик Су-25СМ
Штурмовик Су-25СМ ВКС России с подвешенными бомбами на аэродроме Хмеймим в Сирии. На заднем плане - фронтовые бомбардировщики Су-24М2
Источник: army-news.ru

ЦАМТО, 31 июля. На аэродромах Минобороны РФ будет возведено 40 пунктов заправки авиационной техники, аналогичных тем, что уже развернуты на авиабазе Хмеймим в Сирии, что позволит заправлять более 800 самолетов одновременною. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замглавы военного ведомства Дмитрий Булгаков.

"На аэродроме Хмеймим развернута система централизованной заправки топливом авиационной техники с возможностью заправки нескольких десятков самолетов одновременно. Этот положительный опыт применения централизованного заправщика топливом в Сирии сегодня применяется при строительстве аэродромов Минобороны России, для чего оборудуем еще 40 объектов с возможностью одновременной заправки свыше 800 летательных аппаратов", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью Д.Булгакова газете "Красная Звезда".

По его словам, в сложных географических и климатических условиях арабского государства система материально-технического обеспечения (МТО) доказала свою надежность, гибкость и способность адаптироваться к меняющимся условиям обстановки. "Органы военного управления, силы и средства МТО с поставленными задачами по всем видам материально-технического обеспечения справляются в полном объеме", – отметил замминистра. Так, в Сирии были впервые использованы блочно-модульные городки контейнерного типа (блок-модули) для размещения личного состава.

Кроме того, с начала проведения российской операции в Сирии специалисты войсковых ремонтных органов и выездные бригады предприятий оборонно-промышленного комплекса выполнили свыше 3 тысяч текущих ремонтов и 25 тысяч технических обслуживаний.

"Одновременно наши специалисты активно помогают в проведении среднего и капитального ремонта техники Сирийской Арабской Республики, ранее переданной и содержащейся после боевых действий на ремонтных заводах Сирии", – цитирует "РИА Новости" Д.Булгакова.
31.07.2017
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
hidrogenium66
117
№1
01.08.2017 03:00
Поразительно.
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