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ВС РФ получили более 6,5 тыс. ед. бронетанковой техники в 2016 году

01.08.2017 ЦАМТО 85 0
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Bulgakov_Dmitriy
Генерал армии Дмитрий Булгаков. Источник: oboznik.ru

ЦАМТО, 31 июля. Вооруженные силы России получили в 2016 году более 6,5 тыс. ед. новой бронетанковой и автомобильной техники, более 1,5 тыс. образцов ракетно-артиллерийского вооружения, в состав вспомогательного флота вошли 11 новых судов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 30 июля заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

"Только за прошедший год в войска поставлены и введены в эксплуатацию более 6,5 тыс. ед. новой бронетанковой и автомобильной техники и более 1,5 тыс. ед. современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. В состав вспомогательного флота принято 11 новых современных судов", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью Д.Булгакова газете "Красная Звезда".

Замминистра добавил, что за этот же период во взаимодействии с предприятиями оборонно-промышленного комплекса проведено более 160 тыс. технических обслуживаний и ремонтов.

По его словам, до 1 октября 2017 года в части, расположенные в районах Крайнего Севера и отдаленных гарнизонах Сибири и Дальнего Востока будет доставлено более 90 тысяч тонн материальных средств.
31.07.2017
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Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий

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