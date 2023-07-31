Новые модели танков в перспективе могут сменить Т-72Б3 на танковом биатлоне



Российской основной боевой танк Т-90С

Источник: фото через africanmilitaryblog.com Российской основной боевой танк Т-90СИсточник: фото через africanmilitaryblog.com

ЦАМТО, 31 июля. Новые модели танков, в том числе Т-90, в перспективе могут быть использованы на танковом биатлоне, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

"Может быть и Т-90, может быть и усовершенствованная модель Т-72Б3. Может быть, будет более мощный двигатель и облегченный вес. Я думаю, что Т-72Б3 в будущем будет совершенствоваться. У него модернизационный потенциал очень большой. Он уже сейчас примерно паритетный с лучшими аналогами, а дальше будет еще лучше", – сказал главком.

Он пояснил, что при выборе технике учитывается то, что на российской технике выступают большинство участников соревнований, поэтому машины должны быть серийными.

Он рассказал, что в плане освоения техники у участников нет никаких проблем. "Конечно, я скажу, что наши танки – лучшие в мире. Я это просто знаю. Но одно дело, что скажу я, а другое, когда страны присылают своих ребят, и они эти машины должны освоить, отстреляться за две недели, и пусть и не в тройку попасть, но хорошо выступить. И им это удается", – добавил О.Салюков.

"На соревнованиях работают представители промышленности, которые отслеживают все технические вопросы, и полученный в результате использования танков опыт на соревнованиях ложится в основу совершенствования техники", – цитирует О.Салюкова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.