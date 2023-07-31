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Россия лидирует на соревнованиях по танковому биатлону

01.08.2017 ЦАМТО 94 0
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Экипаж из России на танке Т-72Б в гонке преследования на соревнованиях чемпионата мира Танковый биатлон - 2014. Архивное фото
Экипаж из России на танке Т-72Б в гонке преследования на соревнованиях чемпионата мира Танковый биатлон - 2014. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 31 июля. Россия лидирует на международных соревнованиях по танковому биатлону, опередив фаворитов первого дня соревнований – китайскую команду, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Российский экипаж вышел в лидеры, показав на данный момент лучшее среди всех команда время – 19 минут 10 секунд. Фавориты первого дня соревнований – китайская команда, с результатом 19 минут 40 секунд оказалась на втором месте.

Российские танкисты пришли к финишу без единого промаха. Каждая из пяти мишеней была поражена с первого выстрела.

Вторым пришел киргизский экипаж, который прошел трассу за 29 минут 59 секунд и третьими стали сербы с результатом 31 минута 2 секунды.

В первом этапе танкового биатлона ("Индивидуальная гонка") принимают участие команды из 19 стран. Во второй этап ("Эстафета") пройдут 12 команд, а в финал, который состоится в 12 августа в день закрытия игр, выйдут лишь четыре команды.
31.07.2017
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Страны
Киргизия
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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