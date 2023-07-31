Юрий Борисов принял участие в церемонии спуска на воду головного малого ракетного корабля "Ураган"



Спуск на воду на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" строящегося для ВМФ России головного малого ракетного корабля "Ураган" проекта 22800. Отрадное (Ленинградская область), 29.07.2017

Источник: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru Спуск на воду на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" строящегося для ВМФ России головного малого ракетного корабля "Ураган" проекта 22800. Отрадное (Ленинградская область), 29.07.2017Источник: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru

ЦАМТО, 31 июля. Замминистра обороны России Юрий Борисов на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" 29 июля принял участие в церемонии спуска на воду головного малого ракетного корабля (МРК) "Ураган" проекта 22800 (шифр "Каракурт"), который был заложен в декабре 2015 года.

"Спуск этого корабля позволяет надеяться, что за счет применения современных технологий, подготовки, оснастки для строительства достаточно серьезной серии можно выйти на сроки строительства в пределах двух лет. Это очень рекордные сроки для подобных кораблей. Мы были бы очень довольны, если бы судостроители сделали нам такой подарок, темп поступления кораблей на флот был бы совершенно другой", – сказал замглавы военного ведомства.

Ю.Борисов также отметил, что "спуском малого ракетного корабля "Ураган" для Военно-морского флота России открывается новая страница, потому что выходят в жизнь корабли новой серии".

"У него на вооружении крылатые ракеты "Калибр" которые прекрасно себя показали в сирийском конфликте, ракетно-пушечное вооружение, зенитный ракетный комплекс, прикрывающий корабль с воздуха. Это грозное оружие, которое будет обеспечивать прикрытие ближней зоны на Тихом океане, Северном флоте и Балтике", – пояснил замминистра обороны России.

Ю.Борисов также сообщил, что МРК проекта 22800 для Тихоокеанского флота планируют строить на вервях Дальнего Востока. Контракт на шесть МРК может быть подписан в следующем году.

"С "Пеллой" у нас законтрактованы семь таких кораблей и пять законтрактованы с Зеленодольским судостроительным заводом. В планах контрактация с 2018 года еще шести. Скорее всего, эти корабли будут строить восточные верфи, потому что они предназначены для Тихоокеанского флота и из-за сложной логистики целесообразно вести строительство именно на Дальнем Востоке, давая загрузку судостроительным активам", – сказал замглавы военного ведомства.

По заявлению Ю.Борисова МРК проекта 22800, начиная с третьего строящегося на заводе "Пелла" в Санкт-Петербурге, будут оснащаться корабельным зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М".

"С определенного корабля мы будем оморячивать "Панцирь". На "Урагане" его не будет, но третий корабль "Пеллы" пойдет уже с "Панцирем", – сказал замглавы военного ведомства подчеркнув, что с зенитным ракетным комплексом для кораблей проекта 22800 нет никаких проблем.

Ю.Борисов также сообщил, что по "Урагану" испытания должны пройти в ближайшие полгода, он практически укомплектован всем судовым оборудованием. После спуска на воду начнутся швартовные испытания, наладка, центровка всех основных агрегатов.

Заместитель министра обороны выразил надежду, что после завершения программы строительства кораблей проекта 22800 на заводе "Пелла", серия этих МРК будет продолжена.

Ранее начальник главного штаба ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский сообщал, что до 2022 года на заводе "Пелла" планируется построить 18 МРК проекта 22800, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.