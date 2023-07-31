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Роскосмос планирует отправить 15 астронавтов до конца 2019 года

01.08.2017 ТАСС 93 0
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Глава Роскосмоса Игорь Комаров
Глава Роскосмоса Игорь Комаров
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Глава Роскосмоса Игорь Комаров отметил, что для этого необходимо продлить действующий контракт между Роскосмосом и NASA

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Роскосмос отправит на орбиту 15 астронавтов до конца 2019 года, если действующий контракт между Роскосмосом и NASA (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства) будет продлен. Об этом сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров в интервью телеканалу "Россия 24".

"До конца этого года и следующего года мы будем обеспечивать доставку космонавтов и астронавтов на МКС (Международному космическую станцию). Также есть понимание, что этот контракт будет продлен на 2019 год. Это не меньше еще 15 астронавтов нам предстоит отправить, гарантированно", - сказал он.

В настоящее время российско-американское сотрудничество в области космической деятельности осуществляется в рамках соглашения 1992 года и других документов.

Россия и США участвуют в реализации программы Международной космической станции (с 1998 года в кооперации с рядом европейских стран, а также Японией и Канадой). После прекращения полетов в 2011 году американских шаттлов доставка на МКС астронавтов NASA осуществляется российскими пилотируемыми кораблями "Союз" (по договоренности, места им будут предоставлять вплоть до 2019 года).
31.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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