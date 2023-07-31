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"Катюша" станет гимном Армейских игр в Китае

01.08.2017 ТАСС 85 0
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Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Песню исполнили солисты ансамбля песни и пляски ВКС России на церемонии открытия игр на полигоне "Корла"

ПОЛИГОН КОРЛА /Китай/, 31 июля. /ТАСС/. Песня "Катюша", которую весь мир знает по выступлениям нескольких поколений артистов многих армейских артистических коллективов, получила еще одну роль. Отныне она станет гимном китайских этапов Армейских международных игр ("АрМИ").

"В ходе церемонии открытия игр на полигоне "Корла" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР "Катюшу" на русском языке исполнили солисты ансамбля песни и пляски ВКС России, - сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. - Песню встретили бурными аплодисментами: около 5 тыс. зрителей встали и с места начали подпевать российскому коллективу".

Как выяснилось, "Катюша" прекрасно известна китайской публике. Именно поэтому специально для коллег из КНР российская команда международного конкурса "Мастер-оружейник" выучила ее на китайском языке. На заключительном гала-концерте песня станет не только гимном Армейских игр, но и символом международного военного сотрудничества.

На полигоне "Корла" Национально-освободительной армии Китая пройдут в этом году сразу четыре конкурса Игр: "Безопасная среда", "Чистое небо", "Мастер-оружейник" и "Суворовский натиск". Всего же Китай примет шесть армейских конкурсов.

Армейские международные игры в этом году проходят на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа.
31.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Азербайджан
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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