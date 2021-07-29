Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ультрасовременную гибридную операционную получила российская армия

28.07.2017 Интерфакс-АВН 555 0
0
Понравилась новость?
 +2
Хирургическая операция
Хирургическая операция
Источник: 2filial.ru

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Гибридная операционная, интегрирующая лечебные и диагностические функции, позволяющая проводить сложнейшие хирургические операции, открылась в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского, сообщил "Интерфаксу-АВН" в четверг зампредседателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

"Первая в Вооруженных силах гибридная операционная, которая оснащена уникальным для нашей страны медицинским оборудованием, введена в строй накануне в рамках Единого дня приёмки военной продукции", - сказал А.Каньшин.

Он отметил, что эта операционная имеет широкие возможности для проведения сердечнососудистых операций, в том числе, щадящими малоинвазивными методами, может, при необходимости, обеспечить одновременную работу нескольких кардиохирургических бригад.

"Это событие принципиально важное, поскольку создание гибридной операционной наглядно свидетельствует, что российские военнослужащие получают высокотехнологическую помощь, отвечающую самым высоким мировым медицинским стандартам", - подчеркнул А.Каньшин.

По его словам, создание объекта было технически сложной задачей для военных строителей и профильных специалистов. "По поручению министра обороны Сергея Шойгу её выполнение лично курировали первый заместитель министра Руслан Цаликов и замглавы военного ведомства Тимур Иванов",- отметил А.Каньшин.
27.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 05:42
  • 227
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 29.07 05:27
  • 21
Крылья специальных операций
  • 29.07 04:27
  • 22
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 29.07 03:34
  • 9
Россия собирается построить суперавианосец, которому не суждено быть спущенным на воду (El Confidencial, Испания)
  • 29.07 03:31
  • 82
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 29.07 02:35
  • 4
Минобороны США заключило контракт на поставку первой серийной партии ПКР большой дальности LRASM
  • 29.07 01:21
  • 9
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 28.07 21:48
  • 35
Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
  • 28.07 19:56
  • 80
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 28.07 19:17
  • 2
Главком озвучил план по перевооружению подразделений ВДВ
  • 28.07 18:10
  • 68
На пороге - 258 МиГ-35
  • 28.07 17:42
  • 3
Минобороны РФ до конца года получит первые пять двигателей для модернизированных ракетоносцев Ту-160М2
  • 28.07 15:58
  • 2
КРЭТ оборудовал сто самолетов Су-34 комплексом «Хибины-10В»
  • 28.07 15:55
  • 2
Мотострелковое соединение под Самарой получило более тысячи комплектов экипировки "Ратник"
  • 28.07 15:13
  • 5
Минобороны получило во II квартале "Искандер-М", 11 самолетов и шесть вертолетов
другие обсуждаемые темы