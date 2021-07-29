Ультрасовременную гибридную операционную получила российская армия



Хирургическая операция

Источник: 2filial.ru Хирургическая операцияИсточник: 2filial.ru

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Гибридная операционная, интегрирующая лечебные и диагностические функции, позволяющая проводить сложнейшие хирургические операции, открылась в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского, сообщил "Интерфаксу-АВН" в четверг зампредседателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

"Первая в Вооруженных силах гибридная операционная, которая оснащена уникальным для нашей страны медицинским оборудованием, введена в строй накануне в рамках Единого дня приёмки военной продукции", - сказал А.Каньшин.

Он отметил, что эта операционная имеет широкие возможности для проведения сердечнососудистых операций, в том числе, щадящими малоинвазивными методами, может, при необходимости, обеспечить одновременную работу нескольких кардиохирургических бригад.

"Это событие принципиально важное, поскольку создание гибридной операционной наглядно свидетельствует, что российские военнослужащие получают высокотехнологическую помощь, отвечающую самым высоким мировым медицинским стандартам", - подчеркнул А.Каньшин.

По его словам, создание объекта было технически сложной задачей для военных строителей и профильных специалистов. "По поручению министра обороны Сергея Шойгу её выполнение лично курировали первый заместитель министра Руслан Цаликов и замглавы военного ведомства Тимур Иванов",- отметил А.Каньшин.