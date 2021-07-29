Ультрасовременную гибридную операционную получила российская армия
|
|
Хирургическая операция
Источник: 2filial.ru
Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Гибридная операционная, интегрирующая лечебные и диагностические функции, позволяющая проводить сложнейшие хирургические операции, открылась в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского, сообщил "Интерфаксу-АВН" в четверг зампредседателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.
"Первая в Вооруженных силах гибридная операционная, которая оснащена уникальным для нашей страны медицинским оборудованием, введена в строй накануне в рамках Единого дня приёмки военной продукции", - сказал А.Каньшин.
Он отметил, что эта операционная имеет широкие возможности для проведения сердечнососудистых операций, в том числе, щадящими малоинвазивными методами, может, при необходимости, обеспечить одновременную работу нескольких кардиохирургических бригад.
"Это событие принципиально важное, поскольку создание гибридной операционной наглядно свидетельствует, что российские военнослужащие получают высокотехнологическую помощь, отвечающую самым высоким мировым медицинским стандартам", - подчеркнул А.Каньшин.
По его словам, создание объекта было технически сложной задачей для военных строителей и профильных специалистов. "По поручению министра обороны Сергея Шойгу её выполнение лично курировали первый заместитель министра Руслан Цаликов и замглавы военного ведомства Тимур Иванов",- отметил А.Каньшин.
|
27.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.01.2016 Первый замминистра обороны будет курировать все "гражданские" вопросы
13.10.2015 Щит – крепче, меч – острее
12.10.2015 В Национальном центре управления обороной страны под руководством С.Шойгу прошел Единый день приемки военной продукции
23.06.2015 Армия и общество: грани соприкосновения
15.01.2015 Новые масштабы оборонных задач
11.12.2013 Вернуть доверие общества
04.02.2013 В Минобороны появится департамент высоких прорывных технологий
31.01.2013 Минобороны рассчиталось на первого-десятого