Франция национализирует собирающую "Мистрали" судоверфь

Два построенных для России и теперь приобретенных Египтом универсальных десантных корабля типа Mistral в отстое на судостроительном предприятии STX France в Сен-Назере

Источник: MAXPPP Два построенных для России и теперь приобретенных Египтом универсальных десантных корабля типа Mistral в отстое на судостроительном предприятии STX France в Сен-НазереИсточник: MAXPPP

Французское государство национализирует судоверфь STX, участвовавшую в конструировании вертолетоносцев "Мистраль", не достигнув соглашения в споре с итальянскими акционерами по структуре распределения капитала, сообщает RNS со ссылкой на газету Le Monde.

По информации издания, министр экономики страны Брюно Ле Мэр выступит с соответствующим заявлением в течение ближайших часов. Решение было принято президентом страны Эммануэлем Макроном и вступит в силу 28 июля.

Французское государство в настоящее время владеет 33% STX France. В январе 2017 года итальянская Fincantieri выкупила за €79,5 млн долю в STX France у обанкротившегося южнокорейского концерна STX Offshore & Shipbuilding. Согласно достигнутым договоренностям, итальянцы должны были приобрести 48% французской судоверфи, но с возможностью нарастить свою долю. Однако под давлением местных политиков и профсоюзов, опасавшихся, что с приходом итальянцев предпочтения при распределении заказов Fincantieri будет отдавать итальянским судоверфям, президент Франции потребовал пересмотреть соглашение. В итоге французская сторона предложила распределение капитала 50/50, с чем итальянские акционеры не согласились. Тогда Минэкономики Франции заявило, что французское государство воспользуется правом преимущественного выкупа и национализирует судоверфь.

Расположенная на западе Франции в городе Сен-Назер судоверфь STX участвовала в строительстве вертолетоносцев "Мистраль", предназначенных для России, но в конечном итоге проданных Египту. Компания конструировала крупнейшие в мире пассажирские круизные лайнеры Harmony of the Seas, Symphony of the Seas, Queen Mary 2. Портфель заказов судоверфи по итогам 2016 года составил €4,2 млрд.