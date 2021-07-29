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Китай создал аналог DARPA

28.07.2017 N+1 377 0
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China National Aero-Technology Import &amp; Export Corporati
Модели беспилотных летательных аппаратов на стенде китайского внешнеторгового объединения China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC). В частности, здесь рекламировались БЛА тактического класса ASN-209 (дальний, масштаб 1:10) и MALE-класса WingLoong II (посередине, масштаб 1:20) и WingLoong I (ближний, масштаб 1:10). Минск, 20.05.2017
Источник: Денис Федутинов

Власти Китая создали организацию, которая по исполняемым ею функциям аналогична американскому Агентству перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Как пишет South China Morning Post, новая организация получила название Руководящего комитета по научно-исследовательской деятельности (Scientific Research Steering Committee, SRSC). Формально комитет заработал еще в начале текущего года, однако официально об этом было объявлено недавно.


Американское управление DARPA было основано в 1958 году. Агентство отвечает за разработку новых рискованных, но потенциально прорывных технологий, которые можно было бы использовать в интересах вооруженных сил. Основной задачей управления является сохранение технологического превосходства американских вооруженных сил. В числе наиболее известных проектов, появившихся благодаря DARPA — предшественник интернета ARPANET, методика ведения асимметричной войны AGILE и луковая маршрутизация, сегодня используемая в анонимной сети Tor.


Поводом для создания Руководящего комитета по научно-исследовательской деятельности стало желание властей Китая повысить секретность некоторых разработок, а также систематизировать расходы на исследовательские и конструкторские работы. Новая организация была создана на базе государственной комиссии, которая прежде управляла разрозненными оборонными исследовательскими проектами. SRSC создали в рамках действующей программы модернизации вооруженных сил Китая.


Власти Китая полностью контролировали оборонные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с 1958 года, когда генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Мао Цзэдун основал Комитет по национальной оборонной науке. С 1982 года часть контроля была утрачена, поскольку некоторые оборонные исследования, проводившихся не в интересах министерства обороны страны, перешла под контроль нескольких гражданских ведомств.


К основным задачам, которые решает новый китайский комитет, относятся управление государственным оборонным заказом, контроль поставок в вооруженные силы новых вооружений и военной техники, поощрение прорывных национальных исследовательских и конструкторских работ в области вооружений и координация работы по созданию гражданской и военной продукции, которая может быть разработана в рамках единого проекта. Агентство финансируется из оборонного бюджета Китая, который на 2017 год определен в размере 1,04 триллиона юаней (154,5 миллиарда долларов).


В начале марта текущего года Народно-освободительная армия Китая совместно Национальным комитетом по интеллектуальной собственности в области национальной обороны рассекретила более трех тысяч патентов. Они были опубликованы на сайте Управления по разработке военных систем и систем двойного назначения. Согласно заявлению китайского министерства обороны, патенты были рассекречены для того, чтобы подстегнуть разработки в частном гражданском секторе.


Патентная система Китая была сформирована в 1985 году. Изначально она предназначалась для централизованного управления новыми разработками. При этом все технологии, созданные государственными оборонными предприятиями независимо от направленности, автоматически засекречивались. В 2015 году власти Китая начали пересматривать архив зарегистрированных патентов, чтобы решить, какие разработки все еще необходимо хранить в тайне, а какие можно предать огласке.


Василий Сычёв
27.07.2017
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Страны
Китай
США
Компании
DARPA
ФПИ
Проекты
ИТ

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