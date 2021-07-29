Россия может втянуть Белоруссию в гонку вооружений



Реактивная система залпового огня "Полонез"

Источник: © РИА Новости, Виктор Толочко Реактивная система залпового огня "Полонез"Источник: © РИА Новости, Виктор Толочко

В гипотетическом театре военных действий Белоруссии уготована роль мощного ракетного кулака.

Усиление противостояния России и НАТО резко повышает риск вовлечения Белоруссии в гонку вооружений. "Если ты хочешь, чтобы тебя боялись (а боялись для чего? Для того, чтобы не подумали и не захотели снова прокатиться через нас, как это было в 1941-1945-м), надо иметь ракету. Мы ее получили, и это - только начало. Мы создадим еще мощнее оружие для того, чтобы обеспечить вашу безопасность", - заявил Александр Лукашенко, общаясь 7 июля с жителями городского поселка Копысь.

Очевидно, что глава государства имел в виду отечественную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Полонез".

Военное присутствие НАТО у союзной границы: подсчеты расходятся

Воинственная тирада прозвучала вскоре после заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о выходе четырех батальонов НАТО в Восточной Европе на уровень полной оперативной готовности.

29 июня на пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран-участников НАТО, Столтенберг сообщил: "В составе каждого батальона - около одной тысячи человек. Таким образом, всего - около четырех тысяч человек. Плюс, конечно, есть национальные силы (самих стран Восточной Европы - прим. авт.) и передовое присутствие США в Польше и других государствах".

При этом генсек НАТО добавил, что "военное присутствие НАТО носит строго оборонительный и пропорциональный характер и несопоставимо с десятками тысяч военнослужащих, которые разместила вдоль границ Россия".

С этим утверждением категорически не согласны российские эксперты. Ссылаясь на открытые данные, они считают, что помимо многонациональных батальонов НАТО численностью от 1,1 тысячи до 1,5 тысячи человек каждый, которые выдвинуты в страны региона, в Польше размещается танковая бригада США в составе более 10 тысяч человек. Отдельная тренировочная дивизия альянса создается в Румынии.

В итоге, по оценке военных аналитиков, общая численность личного состава подразделений оперативной готовности НАТО, развернутых у границ Белоруссии и России, может превысить 25 тысяч человек. При этом в расчет не включены силы армий государств Восточной Европы, входящих в организацию Североатлантического договора.

Для обеспечения действий контингентов НАТО ускоренными темпами развивается логистическая инфраструктура, которая в случае необходимости должна обеспечить переброску в регион за короткий отрезок времени подкреплений численностью от 10 тысяч до 100 тысяч человек. Уже сейчас для них закладываются хранилища с вооружениями и техникой. Чтобы управлять этими силами, в регионе создано шесть оперативно-тактических штабов.

Как считают многие белорусские и российские военные аналитики, инфраструктура, модернизируемая по стандартам НАТО, позволит быстро принимать, размещать и перебрасывать многонациональные воинские контингенты, а в случае необходимости - обеспечивать их наступательные действия.

Военно-политическое руководство России и Белоруссии расценивает эти действия как вполне реальную угрозу, к которой следует относиться со всей серьезностью и готовить адекватный ответ.

Ответный ракетный кулак

Судя по всему, одним из вариантов такого ответа мыслится создание в белорусской армии мощного ракетного кулака для разрушения приграничной военной инфраструктуры и подавления наступательных группировок потенциального противника.

Сегодня каждая боевая машина РСЗО "Полонез", базирующаяся на четырехосном полноприводном шасси МЗКТ-7930, способна одновременно нанести точечный удар по восьми целям на дальности до 200 км. На таком расстоянии отклонение ракеты от цели составляет 1,7 м. При мощности боеприпаса 50 кг в тротиловом эквиваленте это - "гарантированное поражение".

По мнению экспертов, для достижения таких результатов блок управления ракет должен быть, как минимум, оснащен инерциальной системой наведения, дополненной навигационным комплексом на основе системы ГЛОНАСС/GPS.)

Дивизион из девяти "Полонезов" может за минимальное время выполнять два ракетных залпа из 72 реактивных снарядов каждый, поражая цели противника на участке размером 10х10 км.

При этом каждая из боевых машин дивизиона может быть снаряжена ракетами с разными типами боевых частей, включая осколочно-фугасные, кассетные с десятками-сотнями суббоеприпасов, а также специальными кассетами с несколькими (4-8) самоприцеливающимися кумулятивными элементами для поражения бронетехники противника.

3 ноября 2015 года при посещении завода точной электромеханики в Дзержинском районе Минской области Александру Лукашенко было доложено, что в Белоруссии создан центр в составе научного и производственного подразделений, работающий над созданием современных ракетных систем. Перед ним поставлена задача локализовать их производство до 95%.

Тогда глава Госкомвоенпрома докладывал президенту, что отечественные специалисты в ближайшее время (2016-2017 годах) выйдут на создание собственной ракеты для "Полонеза" с дальностью поражения существенно большей 200 км (а по некоторым данным - до 300 км).

По оценке военных аналитиков, для гипотетического европейского театра военных действий эффективность этих ракет может оказаться не хуже, чем у российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер".

Более того, как считает ряд экспертов, эффект от массированного залпа корректируемых реактивных снарядов РСЗО "Полонез" может в несколько раз превышать результат точечного удара "Искандеров". На дальности более 200 км они позволят практически полностью стереть с лица земли целое войсковое подразделение потенциального противника.

Американский Patriot как ответ российскому "Искандеру"[/b]

В этом контексте следует принять во внимание и возможности быстро развивающейся американской системы ПРО, и современные комплексы ПВО/ПРО, которые собирается закупать ряд восточноевропейских стран-членов НАТО.

Недавно США и Польша подписали меморандум о продаже Вашингтоном Варшаве усовершенствованных систем противоракетной обороны Patriot PAC-3, которые позиционируются как ответ на размещение Россией у польских границ ОТРК "Искандер".

Всего Варшава планирует закупить восемь комплексов Patriot. Первые из них должны быть поставлены в Польшу к 2022 году, а достижение полной оперативной готовности ожидается к 2023-му.

В комментариях специалистов к этой сделке указывается, что Польша желает приобрести Patriot в комплектации c интегрированной боевой командной системой (Integrated Battle Command System - IBCS) производства Northrop Grumman. Она создается для перспективной системы Integrated Air-and-Missile Defense (IAMD) армии США. Последняя создается для замены ЗРК Patriot.

Ожидается также, что вслед за Польшей новые зенитно-ракетные системы - такие как Patriot PAC-3, SAMP-T или MEADS - будут поступать на и вооружение армий стран Балтии. Маневренные возможности применяемых в них ракет-перехватчиков ERINT и Aster-30 достаточно велики. В перспективе, с развитием систем наведения, они смогут представлять угрозу даже для ОТРК "Искандер".

Например, в ЗРК Patriot уже очень скоро все радары с пассивными фазированными антенными решетками (ФАР) AN/MPQ-53 будут поэтапно заменены на более высокопотенциальные РЛС с активными ФАР, которые позволят обнаруживать и сопровождать десятки целей с эффективной отражающей поверхностью менее 0,02 м2.

Правда, по оценке российских военных аналитиков, использование системы Patriot PAC-3 MSE вряд ли сможет надежно защитить Польшу в случае применения против нее боеприпасов ракетного комплекса "Искандер". Не под силу это и более современным ракетам-перехватчикам Standard SM-3.

Одной из главных особенностей "Искандера" является применение большого набора разнообразных средств преодоления ПРО, что делает его сопоставимым в плане неуязвимости со стратегическими ракетными комплексами "Тополь-М" и "Ярс". Впрочем, возможности западных систем ПРО год от года растут.

В то же время уже сейчас одновременный залп 72 управляемых ракет единственного пока дивизиона белорусских РСЗО "Полонез" делает невыполнимой задачу их полного перехвата современными средствами ПРО. А если под этот "шумок" пару раз стрельнет и "Искандер"…

Гипотетические цели "Полонезов"

Вполне ожидаемой реакцией белорусского военно-политического руководства на появление у западных соседей систем Patriot может стать наращивание в вооруженных силах Белоруссии как количества реактивных систем "Полонез", так и дальности их стрельбы. О чем, собственно, и заявил Лукашенко, общаясь с земляками в Копыси.

По мнению ряда комментаторов, в гипотетическом противостоянии Белоруссии и России с НАТО целями для "Полонезов" могут стать авиабазы Минск-Мазовецкий, Демблин (Польша), Зокняй (Литва), а также Резекне и Лиелварде (Латвия).

Передовые командные пункты соединений быстрого реагирования НАТО, полигоны Нова-Демба, Елк (Польша), Рукла и Пабраде (Литва), на которых возможно размещение воинских формирований альянса, также находятся в зоне досягаемости белорусских РСЗО.

Таким образом, усиление противостояния России и НАТО резко повышает риск вовлечения Белоруссии в гонку вооружений. Вот только не окажется ли она фатальной для ослабленной белорусской экономики?

Александр Алесин