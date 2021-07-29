Головной российский "Мистраль" будет носить наименование "Севастополь"
|
|
Большой десантный корабль (БДК) Калининград в военной гавани Балтийска. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ удовлетворило просьбу общественников и ветеранов Севастополя о присвоении одному из кораблей ВМФ России наименования "Севастополь", им станет головной универсальный десантный корабль нового проекта типа "Мистраль", сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик.
"Для севастопольцев это знаковый шаг и дань уважения к жителям города - южного форпоста России", - Белик агентству.
Он подчеркнул, что корабль под названием "Севастополь" жители города ждали еще с украинских времен.
"Последние три года Россия активно строит новые корабли, и поэтому в городе поднялась настоящая волна общественного мнения, чтобы один из боевых кораблей носил имя города военно-морской славы России. Мы обратились к руководству Минобороны и с замиранием сердца получили ответ: "Ваше обращение по поводу присвоения действительного наименования "Севастополь" одному из кораблей, строящихся для Военно-Морского Флота, в Минобороны России рассмотрено. В целях сохранения памяти о городе-герое Севастополе и его героических традициях действительное наименование "Севастополь" планируется присвоить головному универсальному десантному кораблю нового проекта, поступающему в состав ВМФ после 2022 года"", - подчеркнул депутат.
|
27.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.07.2017 Перспективный десантный корабль ВМФ РФ получит имя "Севастополь"
28.07.2017 Большой флот Владимира Путина
20.07.2017 Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
18.07.2017 Неперевернутая страница истории
12.07.2017 Интервью с генеральным директором ПАО "СЗ "Северная верфь" Игорем Пономаревым
10.07.2017 Зарубежный взгляд на российский военно-транспортный потенциал
06.07.2017 Салон большого калибра
04.07.2017 ТОП-8: Самые интересные новинки на МВМС-2017