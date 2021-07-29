Эксперт рассказал, каким будет создаваемый в России ударный беспилотник



Беспилотный летательный аппарат во время учений. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Беспилотный летательный аппарат во время учений. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Разрабатываемый в России ударный беспилотник (БЛА) по своим очертаниям похож на разведывательно-ударные аппараты, создаваемые ведущими технологически развитыми государствами, включая страны Европы и США, сообщил РИА Новости в четверг ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

Так он прокомментировал появившуюся в интернете фотографию нового тяжелого беспилотника, разрабатываемого в рамках темы "Охотник-Б". Аппарат, над созданием которого, вероятно, работают компании "Сухой" и "МиГ", выполнен по схеме "летающее крыло".

"Исходя из данных по взлетной массе, можно предположить, что этот беспилотник будет близок по своим характеристикам к американскому беспилотнику X-47B разработки Northrop Grumman. Он может летать на высоких дозвуковых скоростях, действуя в радиусе до 4 тысяч километров, неся разнообразную целевую нагрузку, в том числе ударную, массой до двух тонн", - сказал Федутинов.

Ранее бывший руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян заявлял, что разработка ударного беспилотника максимальной взлетной массой около 20 тонн по теме "Охотник" ведется компанией "Сухой". При этом также отмечалось, что российская самолетостроительная корпорация "МиГ" может принять участие в данном проекте в качестве соисполнителя.

Ожидается, что летные испытания нового российского беспилотного аппарата начнутся в 2018 году. В 2020 году он может быть принят на вооружение.