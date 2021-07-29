Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Получены первые снимки с единственного "инфракрасного" российского спутника "Канопус-В-ИК"

28.07.2017 ТАСС 529 0
0
Понравилась новость?
 +2
Канопус-В-ИК
Спутник дистанционного зондирования земли "Канопус-В-ИК"
Источник: https://technologiya.ru/

Аппарат передал на Землю фотографии города Анталья в Турции

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский космический аппарат с инфракрасной камерой для поиска лесных пожаров "Канопус-В- ИК" передал на Землю первые снимки.

"По предварительной оценке специалистов, качество полученных снимков удовлетворяет требованиям заказчика", - говорится в сообщении госкорпорации "Роскосмос", поступившем в четверг в ТАСС.

Спутник был запущен с космодрома Байконур 14 июля. 26 июля были успешно проведены тестовые включения целевой аппаратуры и высокоскоростной радиолинии передачи информации. Первые снимки (фотографии города Анталья в Турции) получены 27 числа.

"Канопус-В-ИК" - это второй аппарат в комплексе дистанционного зондирования Земли "Канопус-В", однако единственный в российской орбитальной группировке с инфракрасной камерой. Спутник создан в рамках Федеральной космической программы России, предназначен для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

Аппаратура "Канопуса-В-ИК" позволяет получать качественно новую информацию за счет более высокого пространственного разрешения и широкой полосы захвата в 2000 км. Но главным достоинством прибора является способность обнаруживать малоразмерные очаги пожара площадью 25 квадратных метров.
27.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
Канопус-В
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 05:42
  • 227
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 29.07 05:27
  • 21
Крылья специальных операций
  • 29.07 04:27
  • 22
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 29.07 03:34
  • 9
Россия собирается построить суперавианосец, которому не суждено быть спущенным на воду (El Confidencial, Испания)
  • 29.07 03:31
  • 82
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 29.07 02:35
  • 4
Минобороны США заключило контракт на поставку первой серийной партии ПКР большой дальности LRASM
  • 29.07 01:21
  • 9
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 28.07 21:48
  • 35
Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
  • 28.07 19:56
  • 80
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 28.07 19:17
  • 2
Главком озвучил план по перевооружению подразделений ВДВ
  • 28.07 18:10
  • 68
На пороге - 258 МиГ-35
  • 28.07 17:42
  • 3
Минобороны РФ до конца года получит первые пять двигателей для модернизированных ракетоносцев Ту-160М2
  • 28.07 15:58
  • 2
КРЭТ оборудовал сто самолетов Су-34 комплексом «Хибины-10В»
  • 28.07 15:55
  • 2
Мотострелковое соединение под Самарой получило более тысячи комплектов экипировки "Ратник"
  • 28.07 15:13
  • 5
Минобороны получило во II квартале "Искандер-М", 11 самолетов и шесть вертолетов
другие обсуждаемые темы