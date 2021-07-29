Получены первые снимки с единственного "инфракрасного" российского спутника "Канопус-В-ИК"
|
|
Спутник дистанционного зондирования земли "Канопус-В-ИК"
Источник: https://technologiya.ru/
Аппарат передал на Землю фотографии города Анталья в Турции
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский космический аппарат с инфракрасной камерой для поиска лесных пожаров "Канопус-В- ИК" передал на Землю первые снимки.
"По предварительной оценке специалистов, качество полученных снимков удовлетворяет требованиям заказчика", - говорится в сообщении госкорпорации "Роскосмос", поступившем в четверг в ТАСС.
Спутник был запущен с космодрома Байконур 14 июля. 26 июля были успешно проведены тестовые включения целевой аппаратуры и высокоскоростной радиолинии передачи информации. Первые снимки (фотографии города Анталья в Турции) получены 27 числа.
"Канопус-В-ИК" - это второй аппарат в комплексе дистанционного зондирования Земли "Канопус-В", однако единственный в российской орбитальной группировке с инфракрасной камерой. Спутник создан в рамках Федеральной космической программы России, предназначен для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.
Аппаратура "Канопуса-В-ИК" позволяет получать качественно новую информацию за счет более высокого пространственного разрешения и широкой полосы захвата в 2000 км. Но главным достоинством прибора является способность обнаруживать малоразмерные очаги пожара площадью 25 квадратных метров.
|
27.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
17.07.2017 Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту рекордное для России количество спутников
17.07.2017 С Байконура стартует ракета с рекордным для России количеством спутников
16.06.2017 Более 70 малых спутников будут запущены 14 июля вместе с аппаратом "Канопус-В-ИК"
15.06.2017 Разработанные частной космической компанией Dauria Aerospace спутники запустят в июле
31.05.2017 Запуск "Протона-М" со спутником EchoStar-21 состоится 8 июня
02.05.2017 Всем спасибо, все свободны
14.04.2017 Игорь Комаров: "Мы взлетели в космос, чтобы наблюдать Землю"