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Сайт ТАСС подготовил спецпроект об авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов"

28.07.2017 ТАСС 392 0
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Авианесущий крейсер &quot;Адмирал Кузнецов&quot;
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Источник: © Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ

В материале рассказывается о процессе разработки проекта корабля, его технических характеристиках, а также о базирующихся на нем истребителях и вертолетах

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сайт tass.ru ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) подготовил спецпроект о крупнейшем корабле ВМФ России и единственном в его составе тяжелом авианесущем крейсере (ТАВКР) "Адмирал Кузнецов".

В материале рассказывается о разработке проекта первого советского авианосного корабля с возможностью трамплинного старта, этапах создания и строительства крейсера от момента закладки до спуска на воду. Отдельные разделы спецпроекта посвящены техническим характеристикам "Адмирала Кузнецова", его вооружению и системе посадки самолетов на палубу. Также имеется глава о базирующихся на ТАВКР корабельных истребителях МиГ-29К/КУБ и Су-33 и палубных вертолетах.

Работая над спецпроектом, студия инфографики ТАСС прошла несколько этапов. Большую часть работы занял подготовительный: сбор материала, изучение истории проектирования и строительства, анализ особенностей и технических характеристик корабля. Было несколько вариантов повествования и дальнейшей визуализации проекта. Был выбран рассказ о создании крейсера с инфографическими вставками особенностей, связанных с палубной авиацией ВМФ.

"Я использовал эффект наложения поясняющей графики на иллюстрацию крейсера. Этот прием был позаимствован из книг, когда чертежи или схемы, напечатанные на кальке, совмещаются с изображениями, давая дополнительный уровень информации", - говорит дизайнер проекта Константин Каковкин.

Кроме того, по словам создателей проекта, им очень помог богатый фотоматериал из архива фотохроники ТАСС, которым также проиллюстрирован спецпроект.

О крейсере

ТАВКР "Адмирал Кузнецов" - флагман ВМФ России - был спущен на воду еще в 1985 году, вступил в строй в 1990-м. Его длина составляет 306 метров, ширина летной палубы - 72 метра, полное водоизмещение - 59 тысяч тонн. Скорость полного хода - 29 узлов, автономность плавания - до 45 суток.

В 2016 году состоялось первое боевое применение корабля. Во время дальнего похода в Средиземное море он принял участие в операции российских Воздушно-космических сил в Сирии. С ноября по декабрь 2016 года палубные летчики "Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов (117 ночных), при этом были уничтожены более тысячи объектов террористов.

Планируется, что в 2018 году на "Адмирале Кузнецове" начнется ремонт без модернизации, который завершится в 2020 году, но стоимость его пока не определена. По словам генерального директора Невского ПКБ Сергея Власова, конкретные сроки ремонта еще не определены, но в зависимости от объемов, ориентировочно работы займут около двух-трех лет. Комплектующие авианосца будут менять по техническому состоянию изношенности.
27.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
МиГ-29К
Су-33
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец

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