Сценарий войны: чем США ударят по Ирану

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Стало известно, чем США собираются "легко сокрушить" Иран

Пентагон не отказывается от военного решения "иранской проблемы". В случае вооруженного конфликта с Ираном основную ставку США делают на истребитель 5-го поколения F-22, который должен завоевать господство в воздухе в первые минуты войны, уверены американские аналитики. К этому самолету американцы добавляют еще несколько видов вооружения и военной техники, которые должны помочь одержать верх в противоборстве с Тегераном.

В случае вооруженного конфликта с Ираном США применят свое самое совершенное оружие, которое обеспечит американцам преимущество в иранском небе уже в первые минуты войны, пишет издание Warrior.

Исламская Республика Иран рассматривается в США как враждебный режим. Помимо словесных угроз в 1980-х годах, во времена ирано-иракского вооруженного противоборства, началась "танкерная война", в которой Иран, по мнению США, стал реально угрожать мировым поставкам углеводородов. В частности, 71 торговое судно подверглось нападению только в 1984 году, по сравнению с 48 за первые три года ирано-иракской войны. Это вызвало негодование Запада и союзников США на Ближнем Востоке.

ВМС США стали сопровождать танкеры и торговые суда во время прохода через Персидский залив. Во многих случаях это вызвало вооруженные столкновения с кораблями ВМС Ирана.

Со времен "танкерной войны" Иран стремился развивать асимметричные военные возможности, чтобы каким-то образом нивелировать непреодолимое превосходство США в обычных видах вооружений и военной технике. Однако в большинстве случаев действенного ответа иранскому ОПК найти так и не удалось. По мнению военных аналитиков США, на которых ссылается Warrior, можно выделить пять основных образцов американского оружия, которые помогут легко сокрушить Иран.

F-22 "Рэптор"

С 2013 года иранские самолеты начали обстреливать американские беспилотники, ведущие воздушную разведку над Ираном. Тогда Вашингтон принял решение сопровождать БЛА истребителями F-22 "Рэптор". Для именно этого выбора были серьезные основания.

Самолеты F-4 Phantom ВВС Ирана не идут ни в какое сравнение по тактико-техническим характеристикам с американским истребителем пятого поколения.

На самом деле пилоты F-22 попросту играли в кошки-мышки со своими иранскими партнерами.

Зачастую они подлетали к F-4 очень близко, оставаясь незамеченными иранскими пилотами. Затем, находясь под левым или правым крылом иранского "Фантома", американцы связывались с пилотами Исламской Республики по радио и говорили иранским летчикам: "Возвращайся домой!"

По мнению американских аналитиков, вооруженным силам Ирана абсолютно нечего противопоставить истребителю F-22 "Рэптор". Помимо завоевания господства в воздухе, эта машина могла бы быть использована для выполнения самых различных задач - ведения радиоэлектронной борьбы и разведки, а также непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск. Поэтому вовсе неудивительно, подчеркивает издание, что в связи с прогрессирующим ухудшением отношений с Тегераном США развертывают дополнительные подразделения самолетов F-22 на авиабазах в Персидском заливе.

B-2 "Спирит"

Никакая другая угроза со стороны Ирана не пугает Соединенные Штаты больше, чем развивающаяся стремительными темпами ядерная программа Тегерана. Именно по этой причине каждый американский президент заявляет, что, когда дело доходит до ядерной программы Ирана, возможны любые варианты решения этой проблемы, включая чисто военные.

Если США прибегнут к военному сокрушению Ирана, стратегический бомбардировщик ВВС США В-2 "Спирит", изготовленный по технологии "стелс", сыграет в конфликте более чем важную роль.

Особую роль в вопросах обороны Ирана от вооруженного вмешательства извне играет география. Эта страна в три раза более крупная, чем Ирак, и примерно эквивалентная по размеру всей Западной Европе. Большинство главных ядерных объектов Ирана, а также некоторые его важные военные объекты расположены в глубине страны. Большинство из них также дислоцируются в окрестностях крупных городов. В частности, ядерный обогатительный завод находится рядом с политико-административным и важным религиозным центром в городе Кум.

Подобные условия делают стратегический бомбардировщик B-2 "Спирит" ключом к военному сокрушению ядерной программы Ирана. Как уверяет компания Northrop Grumman, которая проектировала и создавала самолет, "бомбардировщик B-2 является ключевым компонентом национального арсенала для ударов дальнего радиуса действия и одним из самых способных к выживанию самолетов в мире".

В-2 может преодолеть эшелонированную противовоздушную оборону противника и обладает очень большой дальностью полета даже без дозаправки топливом в воздухе.

Стратегический бомбардировщик B-2 может нести большую бомбовую нагрузку на борту, включая высокоточное оружие, и способен уничтожить ядерные объекты Ирана при минимальном количестве боевых вылетов. Northrop Grumman подчеркивает, что каждый B-2 может "нести больше чем 20 тонн обычных и ядерных бомб и доставить их до объекта поражения в любых условиях обстановки и при любых метеоусловиях".

Бомба GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP)

Это мощное авиационное средство поражения разработано в США авиастроительным концерном Boeing специально для поражения заглубленных и подземных пунктов управления, узлов связи и предприятий промышленности, укрытых под толщей грунта и бетона.

Бомба способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 м или пробивать до 19 м армированного бетона.

В ноябре 2011 года было объявлено о поставке в ВВС США первой партии бомб из общего заказа в 20 штук. В январе 2013 года было объявлено об успешной модернизации конструкции авиабомбы. Общая стоимость программы разработки, с учетом средств, потраченных на доработку боеприпасов, составила около $400 млн.

Бомба МОР весом в 13 600 кг приблизительно в шесть раз больше самых крупных противобункерных боеприпасов, находящихся в американских или израильских арсеналах. GBU-57A/B комплектуется 5300 фунтами взрывчатого вещества и превосходит более чем в 10 раз взрывную силу своей предшественницы - противобункерной бомбы BLU-109. Это позволяет GBU-57A/B разрушить даже самые труднодоступные цели под землей.

Стратегический бомбардировщик B-2 "Спирит" - единственный самолет в ВВС США, способный доставить к цели GBU-57A/B. Именно этот боеприпас рассматривается американцами как одно из важных средств поражения ядерных объектов Ирана, в первую очередь завода по обогащению урана Фордоу. Он расположен на глубине 80-90 м под скальными породами и построен недалеко от города Кум, находящегося в 150 км к югу от Тегерана.

Новый плавающий бронетранспортер ACV 1.1

Помимо ядерного оружия, Иран угрожает США своими возможностями в области A2/AD, то есть ограничения и воспрещения доступа и маневра в определенных сферах. Эта концепция сдерживания противника (обычно комплексом вооружений) заключается в создании повышенной опасности для дислоцирования или перемещения сил противника в защищаемую местность.

В этом плане Иран полагается на свои противокорабельные ракеты.

Как и в Китае, этот вид вооружения играет весьма заметную роль в стратегии Ирана A2/AD. Однако в отличие от Китая Иран располагает существенно меньшим арсеналом высокоточных управляемых ракет средней дальности и тем более способных осуществлять стрельбу за горизонт.

В этом плане Иран должен полагаться на свои географические преимущества, чтобы осуществить стратегию A2/AD в Персидском заливе против Соединенных Штатов. Однако у Ирана самая большая береговая линия в Персидском заливе и Ормузском проливе, приблизительно в 2400 км (плюс 480 км береговой линии Аравийского моря). Кроме того, заливы, проливы, бухты и острова в регионе, по мнению американских экспертов, создают очень выгодные условия для проведения морских десантных операций ВМС США.

Если Иран попытается закрыть Ормузский пролив, США могут посчитать необходимым захватить часть прибрежной территории Исламской Республики, включая три острова в Персидском заливе - Абу-Муса, а также Большой и Малый Тунб.

Для решения этих задач, по мнению американцев, наиболее подходят новые плавающие бронетранспортеры ACV 1.1 - (Amphibious Combat Vehicle - амфибийная боевая машина).

Это колесная плавающая боевая бронированная машина морского десанта с колесной формулой 8х8, способная спускаться на воду с судна и возвращаться обратно на борт.

Бронетранспортер ACV 1.1 значительно эффективнее в море по сравнению с любой другой плавающей бронированной машиной из тех, которые производятся сегодня, обеспечивая при этом превосходную сухопутную мобильность и значительный уровень живучести.

Эта машина имеет высокую внедорожную проходимость и оборудована 13 подвесными сиденьями для морских пехотинцев, что обеспечивает высокую противоминную защиту, а также противовзрывную защиту для дополнительного экипажа из трех человек. Морские пехотинцы США потребовали, чтобы это транспортное средство "было в состоянии защитить от прямого и косвенного огня, морских мин и угроз от самодельных взрывных устройств (IED)".

ACV 1.1 оснащен надежным двигателем мощностью 700 л.с., что обеспечивает значительное увеличение мощности по сравнению с машинами морского десанта, которые используются в настоящее время морской пехотой США.

Американские эксперты полагают, что именно этот бронетранспортер будет содействовать успешному сокрушению Ирана.

Лазеры

В настоящее время военные лазерные системы быстро становятся реальностью. Недавние испытания лазерных систем оружия военно-морских сил США "превзошли ожидания в том, насколько быстро и эффективно они могут обнаруживать, сопровождать и поражать весьма защищенные цели".

По мнению американских аналитиков, это очень плохие новости для Ирана и его стратегии A2/AD. Одни из самых реальных возможностей Тегерана по противодействию американскому флоту в зоне Персидского залива - боевое применение небольших быстроходных катеров, способных путем подрыва уничтожать корабли ВМС США. Против американского флота предполагается использование целых роев таких катеров.

Кроме того, Иран также вложил изрядные средства в развитие беспилотных летательных аппаратов. Тегеран предполагает ударные варианты БЛА массированно применять против американских эсминцев и крейсеров.

В обоих случаях Иран стремится использовать дешевое и весьма значительное по своей численности оружие. Дело в том, что против небольших БЛА и быстроходных катеров экономически нецелесообразно применять дорогое (в несколько сот долларов только одна единица) высокоточное оружие.

И за счет именно числа и относительной дешевизны своего оружия Иран намерен достичь превосходства над США.

Чтобы отразить иранские рои БЛА и катеров, необходимо качественно иное оружие, нежели управляемые ракеты, полагают аналитики США. В этом плане американцы делают ставку на боевые лазеры. Стоимость одного выстрела из боевой лазерной системы находится на уровне одного доллара, а боезапас практически неограничен. Именно это оружие, по мнению американцев, сведет к нулю возможности иранских боевых роев.

Адмирал ВМС США Мэтью Кландер заявил, что "эта очень доступная технология радикально изменит способы ведения боевых действий с противниками, подобными Ирану".

Не удивительно, что ВМС США не так давно испытывали боевые лазерные системы в Персидском заливе на борту эсминца "Понс". Корабль показал возможности успешно поражать цели гипотетического противника. Хотя лазеры все еще в плане боевого применения имеют ряд ограничений, в частности они работают только при хороших погодных условиях, ожидается, что ВМС США в ближайшем будущем решат и эту проблему.

Михаил Ходаренок