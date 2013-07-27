КРЭТ оборудовал сто самолетов Су-34 комплексом «Хибины-10В»



Российские бомбардировщики Су-34 на военной базе Хмеймим в Сирии.

Источник: Vadim Savitsky / AP Российские бомбардировщики Су-34 на военной базе Хмеймим в Сирии.Источник: Vadim Savitsky / AP

Минобороны России получило около ста истребителей Су-34 с комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины-10В» разработки КРЭТ. Разработка Концерна на борту самолета повышает живучесть воздушного судна не менее чем в 25 раз.

«На сегодняшний день Минобороны поставлено порядка ста самолетов Су-34 и 100% оборудованы комплексом «Хибины-10В», – сообщил в рамках авиасалона МАКС-2017 советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев.

Как он отметил, живучесть истребителя Су-34, оборудованного «Хибинами-10В», повышается не менее чем в 25 раз.

Авиационный комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) «Хибины» обеспечивает защиту самолетов от ракетных атак вражеских истребителей и наземных средств ПВО.

Комплекс осуществляет радиопеленгацию зондирующего сигнала источника облучения с последующим искажением параметров отраженного сигнала. Это обеспечивает задержку обнаружения самолета, на борту которого установлены «Хибины». Кроме того, комплекс во время работы осуществляет маскировку истинного объекта на фоне ложных, а также затрудняет для противника измерение дальности до объекта, его скорости и углового положения.

Помимо встроенного комплекса радиоэлектронного противодействия «Хибины», КРЭТ поставляет для ВКС и специальные контейнеры, которые устанавливаются под фюзеляж истребителя, так называемые контейнеры наращиваемого состава. Они дополняют функциональность основного комплекса и позволяют превращать стандартные фронтовые бомбардировщики Су-34 в специализированные самолеты радиоэлектронной борьбы.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 по боевым возможностям относится к поколению самолетов 4+. Среди особенностей данного самолета – увеличенная дальность полета до 4 тысяч километров, максимальная скорость – до 1900 километров в час, а также наличие новейшей системы управления вооружением.