ВВС Египта получили первые одноместные истребители "Рафаль"



Первый построенный для ВВС Египта истребитель Dassault Rafale DМ (серийный номер DM01, предположительно строился как Rafale B с серийным номером В352).

Источник: www.defens-aero.com Первый построенный для ВВС Египта истребитель Dassault Rafale DМ (серийный номер DM01, предположительно строился как Rafale B с серийным номером В352).Источник: www.defens-aero.com

ЦАМТО, 27 июля. Министерство обороны Египта 26 июля объявило о прибытии в страну первых двух из восьми заказанных компании Dassault Aviation одноместных многоцелевых истребителей "Рафаль-C". Таким образом, на вооружение египетских ВВС поступили 11 из 24 заказанных самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, 16 февраля 2015 года в Каире руководители французских компаний Dassault Aviation, DCNS и MBDA подписали соглашения на поставку ВС Египта 24 истребителей "Рафаль", многоцелевого фрегата FREMM, а также различных типов ракетного вооружения. Общая стоимость контрактов оценивается в 5,2 млрд. евро (5,9 млрд. долл.). Половина данной суммы будет профинансирована за счет кредитов французских банков.

Контракт на 24 многоцелевых истребителя "Рафаль" предусматривает поставку ВВС Египта 16 двухместных самолетов "Рафаль-B" и 8 одноместных "Рафаль-C". Стоимость продажи истребителей оценивается в 3,6 млрд. евро.

Первая партия из трех двухместных самолетов была поставлена ВВС Египта 21 июля 2015 года. Еще три двухместных "Рафаль" были переданы 28 января 2016 года. Третью партию из трех истребителей ВВС Египта приняли 4 апреля 2017 года. Самолеты вошли в состав 34-й эскадрильи 203-го тактического истребительного авиакрыла "Шторм".

Первые шесть "Рафалей" были поставлены ВВС Египта после проведения модификации из числа тех истребителей, которые первоначально предназначались для передачи ВВС Франции.

Предполагается, что истребители "Рафаль" ВВС Египта будут оснащены ракетами MICA (Missile d'Interception, de Combat et d'Autodefense) класса "воздух-воздух", КР SCALP (Systeme de Croisiere Autonome a Longue Portee), ПКР AM-39, а также модульными боеприпасами класса "воздух-земля" AASM (Armement Air-Sol Modulaire).

Большинство покупателей истребителей приобретают двухместные самолеты, в первую очередь, для подготовки пилотов, однако, судя по всему, ВВС Египта намерены применять их в боевых операциях. При этом второй член экипажа выполняет роль оператора вооружений. В марте 2017 года ранее поставленные двухместные самолеты участвовали в нанесении ударов по объектам террористической группировки "Исламское Государство" в Ливии в ответ на вооруженное нападение на коптских паломников в Египте.

В настоящее время в составе ВВС Египта также имеются истребители МиГ-21MF/UM, F-16A/B/C/D, F-4E "Фантом, F-7B, "Альфа Джет", "Мираж-2000EM/BM", "Мираж-5SDE/SDD/E2".