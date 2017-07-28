Главком озвучил план по перевооружению подразделений ВДВ
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Военнослужащие на учениях. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 27 июл - РИА Новости. Последовательное обеспечение подразделений ВДВ бронетанковым вооружением и техникой увеличит долю современных образцов к концу 2020 года до более 80%, сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
"В соответствии с государственной программой вооружения наши воинские части и подразделения активно перевооружаются на современную, легкую, высокоподвижную и авиатранспортабельную боевую технику с повышенными боевыми характеристиками, унифицированную на едином бронированном гусеничном и колесном шасси БМД-4М и "КамАЗ", - сказал он журналистам в преддверии 87-й годовщины со дня образования ВДВ.
"Таким образом, - заявил командующий, - последовательное обеспечение подразделений бронетанковым вооружением и техникой увеличит долю современных образцов к исходу 2020 года до более 80%".
По его словам, в настоящее время в интересах ВДВ ведутся 10 опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов артиллерийского вооружения, воздушно-десантной техники, средств разведки, связи и АСУ. В текущем году должны быть открыты дополнительно еще три работы по созданию средств десантирования как личного состава, так и военной и специальной техники, в том числе управляемых парашютных платформ для десантирования грузов на большой высоте на расстояние до 4-5 км.
"В будущем с развитием средств десантирования возможно перемещение грузов на значительно большие расстояния", - сказал Сердюков.
Он заявил, что интересы ВДВ также учтены в ряде межвидовых ОКР по разработке средств ПВО и робототехнических комплексов.
"Таким образом, основными направлениями создания вооружения, военной и специальной техники для ВДВ являются повышение их защищенности и боевой мощи, а также увеличение эффективности командной составляющей (развитие средств разведки, связи и АСУ) с учетом требований унификации по базовым шасси", - подытожил командующий.
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27.07.2017
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Враг
8098
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№1
28.07.2017 15:32
Помится Шаманов хотел какую-то летающую бронетехнику для ВДВ. Сие безумие ещё в силе?
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Grey_wolf
3253
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№2
28.07.2017 19:17
Цитата, q
Помится Шаманов хотел какую-то летающую бронетехнику для ВДВ. Сие безумие ещё в силе?Мне казалось это фейк.
Цитата, q
увеличит долю современных образцов к исходу 2020 года до более 80%".Это интересно как. На вооружение ВДВ РФ более 1000 бмд-2. Они за 3 года построят столько же бмд-4м? Или они считают что капремонт с установкой стабилизатора и рации на бмд-2 это типа современные образцы?
З.ы. кстати идею полноценной модернизации бмд-2 и бтр-д считаю очень неплохой. В отличии от массовой закупки бмд-4м и ракушек. Только вот нет ни того ни того.
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