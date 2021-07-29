Глава представительства ЕКА в России: нам необходимо продолжать сотрудничество



Рене Пишель

Источник: © EPA/MAXIM SHIPENKOV Рене ПишельИсточник: © EPA/MAXIM SHIPENKOV

О совместных планах по исследованию Марса и Луны, пилотируемой программе ЕКА, запуске европейских спутников на российских ракетах в интервью ТАСС рассказал глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель.

— Европейское космическое агентство уже более двух лет ожидает запуска своих научных аппаратов на орбиту с помощью российской ракеты "Рокот". Когда состоится запуск спутников Sentinel?

— По информации, которой мы располагаем, запуск космического аппарата Sentinel-5P был запланирован на 21 сентября. Мы в курсе того, что во время испытаний ракеты-носителя "Рокот" были обнаружены неполадки, но, насколько нас проинформировали, их уже устранили. По последней информации запуск теперь планируется 9 октября, но мы еще ждем официального подтверждения этой даты.

Второй аппарат, ожидающий запуска, это Sentinel-3B. По контракту он должен быть запущен до конца текущего года.

— Еще один крупный проект, который задерживается на длительный срок, это запуск к МКС европейской руки-манипулятора ERA в составе российского многофункционального лабораторного модуля. В какие сроки возможен запуск?

— Мне трудно делать здесь какие-либо прогнозы, поскольку запуск полностью обеспечивается корпорацией "Роскосмос". Нас информируют, но без особой конкретики, что запуск модуля запланирован на осень 2018 года. В ожидании этого рука-манипулятор продолжает находиться на ответственном хранении в РКК "Энергия". Европейские специалисты время от времени приезжают на предприятие для проведения с ней технических работ.

— Глава Европейского космического агентства Йоханн-Дитрих Вернер в рамках визита на авиакосмический салон МАКС-2017 вместе с делегацией европейских специалистов посетил НПО им. Лавочкина, где будет изготовлен десантный модуль совместной российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020". Как прошло посещение предприятия? В какой стадии находятся работы по этому проекту в России и в Европе?

— Во время визита на российское предприятие нам продемонстрировали макеты посадочного модуля второго этапа миссии "ЭкзоМарс" и лунной станции "Луна-25". Наше руководство, насколько мне известно, осталось довольно визитом. Работы по марсианской миссии в ЕКА находятся на последней стадии согласования технической документации. Эта стадия должна быть завершена до конца текущего года, после чего начнется изготовление летного образца нашего марсианского ровера.

— Принимают ли европейские специалисты участие в разработке российского посадочного модуля?

— Посадочный модуль полностью разрабатывается специалистами НПО им. Лавочкина, но ряд систем был заказан у нас. Главным образом это бортовой компьютер и парашютная система.

— Какие-то механизмы этой сложной техники уже проходят испытания?

— Да, в нашем шале на салоне МАКС-2017 было представлено шасси от европейского ровера. Это шасси, как и ряд других элементов, предоставлено российской стороне для проведения испытаний. В частности, в ходе механических испытаний предусмотрена проверка возможности съезда ровера по трапам российской посадочной ступени, имеющим наклон 20 градусов.

— Какие российские элементы планируется установить на европейский марсоход?

— На ровере будет установлено два российских научных прибора, ИК-спектрометр ISEM и пассивный нейтронный детектор ADRON.

— Какое участие ЕКА принимает в российском проекте "Луна-25"?

— На этом посадочном аппарате будет установлена европейская камера для съемки лунной поверхности во время посадки, однако она не будет задействована в контуре управления. В этой миссии мы лишь проверяем ее работоспособность.

— В какой миссии она будут использоваться по прямому назначению?

— В проекте "Луна-27" аналогичная камера и лидар будут использоваться в системе навигации при посадке. Эти приборы должны будут скорректировать посадку лунной станции, определив наиболее благоприятный район прилунения. Помимо этого, для данной миссии мы изготовим бурильную установку для взятия проб грунта и мобильную лабораторию для анализа грунта на месте.

— Глава Роскосмоса Игорь Комаров ранее заявил, что Россия и Европа намерены согласовать долгосрочную программу сотрудничества по исследованию космоса. Не могли бы вы рассказать о том, что это за программа?

— Сейчас мы только приступили к этой работе, поэтому никакой конкретики пока нет, но мы понимаем, что после миссии "ЭкзоМарс" и нескольких лунных миссий, нам необходимо продолжать сотрудничество, поэтому мы сейчас находимся в поиске точек соприкосновения.

— Какие миссии по исследованию дальнего космоса и планет сейчас планируются ЕКА?

— У нас в планах на 2018 год стоит запуск аппарата к Меркурию BepiColombo, на 2022 год заявлена миссия по изучению Юпитера. А также в наших планах уже обсужденные проекты "Луна-25", "Луна-27", "ЭкзоМарс-2020".

— 28 июля к МКС на российском космическом корабле "Союз" отправится европейский космонавт Паоло Несполи. Какие планы у ЕКА по отправке астронавтов на ближайшие годы?

— В 2018 году у нас запланирован полет Александра Герста, в 2019 году на МКС отправится Лука Пармитано. Остальные участники экспедиции пока не определены. В этом вопросе многое будет зависеть от сроков начала полетов американских пилотируемых кораблей.

— Сейчас Европа ведет разработку ракеты-носителя Ariane-6. Для чего потребовалась данная ракета, учитывая наличие тяжелой ракеты Ariane-5?

— В связи с завершением ряда космических проектов оказалось, что Ariane-5 "переразмерена" по грузоподъемности, и часто для коммерческих запусков приходилось брать по два космических аппарата. Новая ракета должна получиться более конкурентоспособной на рынке запусков космических аппаратов, поскольку ее грузоподъемность ниже. В процессе ее разработки наши специалисты пытались максимально использовать задел по имеющимся ракетам Ariane и Vega.

— То есть вы пошли по тому же пути, что российский Центр им. Хруничева с проектом "Протон Средний" — решили предложить рынку более легкую ракету?

— Да, перед нами стояла та же задача. Новая ракета будет модульной, с возможностью использования различного количества боковых ускорителей.

— Получается, что Европа тоже будет бороться со все возрастающим давлением SpaceX на рынке пусковых услуг?

— Да, конечно будем.

Беседовал Дмитрий Струговец