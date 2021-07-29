Роскосмос соберет коллекцию видеороликов о Земле для космонатов



Федеральное космическое агентство (Роскосмос)

Источник: Руслан Шамуков/ТАСС Федеральное космическое агентство (Роскосмос)Источник: Руслан Шамуков/ТАСС

На конкурс принимаются видео длительностью не более минуты, снятое на мобильные устройства

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Роскосмос намерен собрать коллекцию коротких видеороликов и отправить их в космос - на борт Международной космической станции, говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

"Поделись с космосом красотой нашей Земли, богатством своих эмоций и свежестью отношений. Помоги увидеть обычные вещи в совершенно новом, неожиданном ракурсе. Покажи Вселенной мир, который видишь ты. Прими участие в конкурсе мобильного кино "Подними голову!!", отправь в космос свое видеовоспоминание о родной планете, свое послание Вселенной. Фильмы победителей войдут в "кинотеку" МКС!", - говорится в сообщении.

На конкурс принимаются видеоролики длительностью не более одной минуты, снятые на мобильные устройства. Сюжет роликов должен рассказывать о Земле в таком ключе, чтобы космонавты в будущем могли взять их с собой в космическое путешествие.

Конкурс продлится до 15 сентября. Его итоги будут подведены 4 октября 2017 года, в день 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли.