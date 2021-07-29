Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Роскосмос соберет коллекцию видеороликов о Земле для космонатов

28.07.2017 ТАСС 252 0
0
Понравилась новость?
 0
Роскосмос
Федеральное космическое агентство (Роскосмос)
Источник: Руслан Шамуков/ТАСС

На конкурс принимаются видео длительностью не более минуты, снятое на мобильные устройства

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Роскосмос намерен собрать коллекцию коротких видеороликов и отправить их в космос - на борт Международной космической станции, говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

"Поделись с космосом красотой нашей Земли, богатством своих эмоций и свежестью отношений. Помоги увидеть обычные вещи в совершенно новом, неожиданном ракурсе. Покажи Вселенной мир, который видишь ты. Прими участие в конкурсе мобильного кино "Подними голову!!", отправь в космос свое видеовоспоминание о родной планете, свое послание Вселенной. Фильмы победителей войдут в "кинотеку" МКС!", - говорится в сообщении.

На конкурс принимаются видеоролики длительностью не более одной минуты, снятые на мобильные устройства. Сюжет роликов должен рассказывать о Земле в таком ключе, чтобы космонавты в будущем могли взять их с собой в космическое путешествие.

Конкурс продлится до 15 сентября. Его итоги будут подведены 4 октября 2017 года, в день 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли.
27.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 05:42
  • 227
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 29.07 05:27
  • 21
Крылья специальных операций
  • 29.07 04:27
  • 22
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 29.07 03:34
  • 9
Россия собирается построить суперавианосец, которому не суждено быть спущенным на воду (El Confidencial, Испания)
  • 29.07 03:31
  • 82
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 29.07 02:35
  • 4
Минобороны США заключило контракт на поставку первой серийной партии ПКР большой дальности LRASM
  • 29.07 01:21
  • 9
Российская сверхтяжелая ракета будет способна вывести на орбиту не менее 70 тонн груза
  • 28.07 21:48
  • 35
Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
  • 28.07 19:56
  • 80
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 28.07 19:17
  • 2
Главком озвучил план по перевооружению подразделений ВДВ
  • 28.07 18:10
  • 68
На пороге - 258 МиГ-35
  • 28.07 17:42
  • 3
Минобороны РФ до конца года получит первые пять двигателей для модернизированных ракетоносцев Ту-160М2
  • 28.07 15:58
  • 2
КРЭТ оборудовал сто самолетов Су-34 комплексом «Хибины-10В»
  • 28.07 15:55
  • 2
Мотострелковое соединение под Самарой получило более тысячи комплектов экипировки "Ратник"
  • 28.07 15:13
  • 5
Минобороны получило во II квартале "Искандер-М", 11 самолетов и шесть вертолетов
другие обсуждаемые темы