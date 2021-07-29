Лазерная защита истребителя шестого поколения будет сжигать головки самонаведения ракет



Комплекс "Президент-С"

Источник: Станислав Красильников/ТАСС Комплекс "Президент-С"Источник: Станислав Красильников/ТАСС

По словам советника первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимира Михеева, "мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Лазерная защита истребителя шестого поколения будет физически сжигать головки самонаведения ракет противника, атакующих самолет. Об этом сообщил в интервью ТАСС советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев.

"У нас уже есть лазерные системы защиты на самолетах и вертолетах, а сейчас мы говорим о работах в области силовых лазеров, которые будут физически разрушать головки самонаведения атакующих ракет. Грубо говоря, мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят". Такие системы, естественно, будут ставиться и на самолеты шестого поколения", - сказал он.

Сейчас КРЭТ поставляет на вооружение бортовой комплекс обороны "Президент-С". В состав комплекса также входит лазерная станция оптико-электронного подавления. "Президент- С" за счет помех, подавления и ловушек заставляет ракеты противника с разными головками самонаведения пролетать мимо самолетов и вертолетов.

Истребитель шестого поколения

В марте 2016 года курирующий "оборонку" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объявил о начале работ над истребителем шестого поколения.

Как сообщил ТАСС в июне прошлого года глава дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Владимир Михайлов, опытный образец российского боевого самолета шестого поколения совершит первый полет до 2025 года.

В предыдущем интервью ТАСС по теме истребителя шестого поколения Михеев рассказал, что новый самолет будет делаться в двух вариантах - пилотируемом и беспилотном. Новые истребители будут действовать в "стае", возглавляемой самолетом с летчиком на борту. Беспилотники смогут нести электромагнитные пушки, летать с гиперзвуковой скоростью, выходить в ближний космос.

В этот раз Михеев добавил, что беспилотный вариант получит маневренность, недоступную для пилотируемых самолетов, у которых она ограничена возможностями человека переносить перегрузки. Хотя беспилотный и пилотируемый варианты истребителя шестого поколения будут делаться на одной базе, они будут отличаться не только составом вооружения и оборудования, но и внешне.

КРЭТ разрабатывает для нового истребителя БРЭО и электромагнитное оружие в инициативном порядке. Так, концерн уже создал экспериментальный образец радиофотонного радара для этого самолета.