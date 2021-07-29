Минобороны впервые запустило китайскую и арабскую версии сайта Армейских игр
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АрМИ-2016. Китайский военный на "Морском десанте"
Источник: Виталий Невар/ТАСС
Также сайт стал доступен для испаноязычной и франкоязычной аудитории
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минобороны запустило четыре версии мультимедийного портала об Армейских международных играх - 2017, в том числе впервые - на китайском и арабском языке. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
"Впервые медиаплощадка о масштабном международном мероприятии переведена на китайский и арабский языки. Также раздел стал доступен для испаноязычной и франкоязычной аудитории", - говорится в сообщении.
Армейские международные игры в 2017 году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 по 12 августа. В играх примут участие команды из 28 стран. Семь государств пришлют на состязания наблюдателей.
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27.07.2017
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