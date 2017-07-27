Крымский завод поставит ВМФ России первую партию малых ракетных кораблей



Судостроительный завод "Море" в Феодосии

Источник: Дарья Самсонова/пресс-служба главы Республики Крым/ТАСС Судостроительный завод "Море" в ФеодосииИсточник: Дарья Самсонова/пресс-служба главы Республики Крым/ТАСС

Феодосийский судостроительный завод "Море" поставит Черноморскому флоту России первую партию малых ракетных кораблей, сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко.

"В перспективе флот пополнят новые малые ракетные корабли, строительство которых уже идет в Крыму на судостроительном предприятии "Море" в Феодосии. Насыщение флота новыми кораблями и подводными лодками существенно увеличивает боевой потенциал ЧФ как в Черном море, так и в дальней оперативной зоне", — сказал Витко.

Кроме того, по его словам, за последние три года флот получил более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, среди которых уже поучаствовавший в операции против террористов в Сирии фрегат "Адмирал Эссен".