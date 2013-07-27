Т-72 обкатали перед биатлоном



Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

На военном полигоне Алабино прошла тренировочная пристрелка танков перед АРМИ-2017

В среду, 26 июля, на подмосковном военном полигоне Алабино состоялась тренировочная пристрелка танков перед соревнованиями по танковому биатлону в рамках Армейских международных игр. В танковом биатлоне будут участвовать команды из 19 стран, в том числе танкисты из Уганды и Лаоса, которые приехали на игры впервые. Все команды будут проходить испытания на знаменитых российских танках Т-72, со своей техникой на игры приехали только сборные Китая, Индии и Белоруссии.

На военном полигоне Алабино в Подмосковье состоялась тренировочная пристрелка танков перед конкурсом "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр (АРМИ-17), которые стартуют 29 июля.

В танковом биатлоне в этом году примут участие команды из 19 стран. Впервые в соревновании будут участвовать сборные Лаоса и Уганды.

Мероприятие будет состоять из индивидуальных заездов, трех полуфинальных и финальной эстафет. В утренней тренировке в среду, 26 июля, приняли участие пять команд - из Азербайджана, Белоруссии, Армении, Анголы и Венесуэлы.

Команды будут проходить испытания на знаменитых российских боевых танках Т-72. Международные соревнования по танковому биатлону проходят в Подмосковье уже в пятый раз. Ранее единственной иностранной сборной, выступающей на собственных машинах, был Китай, однако в этом году свои танки привезли также Белоруссия и Индия. Белорусы будут выступать на танках Т-72БМЭ, индийцы - на Т-90С Bhishma, китайцы - на Type-96B.

Команда КНР пройдет тренировочную пристрелку 27 июля. Как рассказал "Газете.Ru" один из представителей китайской сборной, команда КНР осталась довольна ходом подготовки к соревнованиям, а также признал, что российский Т-72 лучше китайского Т-96B.

Вместе с тем главный судья соревнований полковник Роман Бинюков заявил журналистам, что китайский танк в ходовой части схож с российским. Комплекс вооружений китайцы разрабатывали сами.

В ходе тренировки команды должны убедиться в надежности своего вооружения. В каждой команде участвуют по четыре танка, на данный момент к соревнованиям готовы 80 танков с учетом резерва, пояснил Бинюков. По его словам, соревноваться на российской технике иностранцам "не представляет ничего трудного". "Т-72 стоит на вооружении во многих странах мира", - объяснил судья.

Представитель сборной Анголы старший лейтенант Тешейра Маркулино в разговоре с "Газетой.Ru" сказал, что "Т-72 - лучший в мире танк".

В танковом биатлоне в России команда Анголы участвует уже четвертый год и за это время значительно улучшила свои навыки, отметил Маркулино. "Раньше у нас было мало времени на подготовку, сейчас больше. В этом году мы готовились к соревнованиям почти пять месяцев", - рассказал он.

Торжественное открытие АРМИ-2017 состоится в субботу в парке "Патриот" в Кубинке. Игры пройдут на 22 полигонах в России, Китае, Казахстане, Азербайджане и Белоруссии. В этом году на них были официально приглашены более 70 стран, 28 из которых подтвердили свое участие, рассказал глава российского Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

"Участие в играх иностранных коллег является ярким примером укрепления дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между нашими странами. Игры - одна из эффективных форм боевой подготовки, которая позволяет совершенствовать стрельбу, улучшать навыки вождения и пилотирования, усложнять нормативные показатели, а также повышать уровень огневой выручки личного состава", - сказал Шойгу.

В играх будет задействовано более 800 единиц вооружения и военной техники, из которых более 200 - иностранного производства. Глава Минобороны также отметил, что в этом году на территориях иностранных государств пройдет 11 конкурсов - на девять больше, чем годом ранее (всего в рамка игр пройдет 28 конкурсов).

В Китае пройдут шесть конкурсов - "Суворовский натиск", "Авиадартс", "Безопасная среда", "Десантный взвод", "Чистое небо" и "Мастер-оружейник". В Казахстане будут организованы конкурсы "Мастера артиллерийского огня", "Снайперский рубеж" и "Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов", в Белоруссии - "Воин содружества", в Азербайджане - "Кубок моря".

Закрытие игр состоится 12 августа в Алабино. "Уверен, что они пройдут на самом высоком уровне", - отметил Шойгу.

В играх примут участие Россия, Казахстан, Китай, Белоруссия, Азербайджан, Венесуэла, Египет, Иран, Зимбабве, Армения, Узбекистан, Ангола, Монголия, Индия, Сербия, Кувейт, Киргизия, Никарагуа, Таджикистан, Греция, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Уганда, ЮАР, Израиль, Лаос и Марокко.

При этом во всех 28 конкурсах будет принимать участие только Россия. Казахстан примет участие в 21 конкурсе, Иран - в 17, Китай - в 15.

Сборная Израиля примет участие только в одном соревновании - "Полевой кухне", которое пройдет на подмосковном военном полигоне Алабино. В ходе конкурса военные повара будут соревноваться в приготовлении еды и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре из набора продуктов, выдаваемых организаторами.

Амалия Затари