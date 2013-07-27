Путин ратифицировал соглашение с Арменией об объединенной группировке войск



Президент России Владимир Путин. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент России Владимир Путин. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Арменией об объединенной группировке войск, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и республикой Армения объединенной группировке войск (сил) Вооруженных сил республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации, подписанное в городе Москве 30 ноября 2016 года", - говорится в документе.