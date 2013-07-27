Путин ратифицировал соглашение с Арменией об объединенной группировке войск
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Арменией об объединенной группировке войск, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и республикой Армения объединенной группировке войск (сил) Вооруженных сил республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации, подписанное в городе Москве 30 ноября 2016 года", - говорится в документе.
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26.07.2017
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