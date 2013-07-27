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Истребители F-35 налетали 100 000 часов

27.07.2017 Warspot 280 0
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Новейшие американские истребители F-35 провели в воздухе уже более 100 000 часов. Сегодня, 25 июля, пресс-служба корпорации Lockheed Martin сообщила о том, что самолёты, разрабатываемые в рамках программы Joint Strike Fighter, достигли важного этапа в системной разработке и демонстрации (System Development and Demonstration, SDD).

"Отметка в 100 000 лётных часов знаменует высокий уровень зрелости программы Joint Strike Fighter. У нас есть все основания полагать, что уже до конца года мы завершим разработку полнофункционального программного обеспечения 3F, что сделает эти самолёты полностью готовыми к бою", — рассказал генеральный менеджер программы F-35 Джефф Бабионе.

Тестовый пуск ракеты с истребителя F-35C в перевёрнутом положении.. Источник: lockheedmartin.com

По словам Бабионе, до уровня полной боевой готовности ещё предстоит завершить испытания F-35B с выполнением взлётов с трамплина в сложных условиях, а также провести полёты версий F-35B и F-35C с нагрузками на предельных скоростях. Кроме того, на завершающей стадии находятся испытания точности вооружения.

График налёта истребителей F-35.. Источник: f35.com

Истребители F-35 Lightning II, которые создаёт американская корпорация Lockheed Martin, разработаны в трёх модификациях: F-35A (базовая), F-35B (с коротким взлётом и вертикальной посадкой) и F-35C (взлетает с авианосца при помощи катапульты, садится с использованием аэрофинишера). Модификация F-35B достигла уровня начальной боевой готовности в 2015-м, F-35A — в 2016 году, а F-35C американские ВВС планируют принять на вооружение только к 2019 году. Известно, что на сегодня собрано уже порядка 250 единиц F-35 в различных модификациях, при этом помимо США сборка этих истребителей ведётся в Италии и Японии.
25.07.2017
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Страны
Италия
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-35C
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Авианосец

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