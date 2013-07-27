Германия рассмотрит вопрос о продолжении поставок вооружений в Турцию

Министерство экономики Германии сообщило о том, что Берлин рассмотрит вопрос о будущих поставках вооружений в Турцию, пишет немецкое издание "Deutsche Welle".

Немецкие активисты выступают против экспорта германских вооружений в Турцию (с) AFP / John McDougall

По словам пресс-секретаря ведомства, после неудавшейся попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года решения об экспорте вооружений в эту страну принимались только после тщательного анализа и по каждому случаю отдельно.

Пока не ясно, повлияют ли каким-то образом данные заявления на уже согласованные сделки. В 2016 году Германия одобрила продажу Турции вооружений на сумму 98 млн долл., а за первые четыре месяца нынешнего года - еще на 22 млн долл.

Карло Марсала, политолог из Университета Бундесвера в Мюнхене (Universität der Bundeswehr München), отмечает, что рассмотрение вопроса об экспорте вооружений было необходимым способом для правительства "провести четкую линию" в отношениях с Эрдоганом и Анкарой. В то же время, по мнению эксперта, данный шаг является побочным продуктом снижения немецкого влияния на своего союзника по НАТО.

"Это всегда акт политического балансирования, - рассказал Марсала Deutsche Welle, - Вопрос состоит в том, помогают ли нам подобные меры в какой-либо степени корректировать ситуацию в стране-партнере? В нынешней ситуации, очевидно, мы практически не влияем на политику Турции в области обороны и безопасности, ее внешнюю политику".

"Кто-то заполнит образовавшийся вакуум, и Россия стоит в первом ряду", - добавил эксперт. "Можно с уверенностью предположить, что Турция сможет получить оружие, которое она ранее закупала у Германии, из России".

Это выведет конфликт между Германией и Турцией на совершенно новый уровень.

Немецкие активисты вытупают против планов группы Rheinmetall по строительству танкового завода в Турции, Берлин, 26.04.2017 (речь идет о строительстве завода по выпуску бронетанковой техники в Сакарья-Карасу совместным предприятием RBSS, образованным турецкой компанией BMC (49% участия), группой Rheinmetall (10%) и малайзийской компанией Etika Strategi (41%)) (с) [i]AFP / John McDougall[/i]