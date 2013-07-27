За второй квартал 2017 года промышленность сдала военным 60 "Калибров"



Запуск противокорабельной ракеты ракетного комплекса "Калибр" с малого ракетного корабля "Углич" проекта 21631 Каспийской флотилии. Июнь 2014 года

Источник: "Вести-24" / Curious / forums.airbase.ru Запуск противокорабельной ракеты ракетного комплекса "Калибр" с малого ракетного корабля "Углич" проекта 21631 Каспийской флотилии. Июнь 2014 годаИсточник: "Вести-24" / Curious / forums.airbase.ru

Во втором квартале 2017 года промышленность передала военным 60 крылатых ракет морского базирования для комплекса "Калибр". Об этом, как передает РИА Новости, заявил на открытии Единого дня приемки военной продукции министр обороны Сергей Шойгу.

"За это время предприятиями оборонно-промышленного комплекса поставлено в войска свыше 600 новых и 300 отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники", — рассказал он.

В число переданной за этот период техники также входят бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", 11 самолетов, шесть вертолетов, девять радиолокационных станций, корвет проекта 20380 "Совершенный", два рейдовых катера и тяжелый плавучий причал для ракетного подводного крейсера проекта 955.

Как уточнил замминистра обороны Юрий Борисов, сухопутные войска получили 35 новых и 155 отремонтированных единиц бронетехники, четыре разведпункта артиллерии и 10 самоходных гаубиц.

Ракетный комплекс "Калибр-НК" предназначен для применения сразу нескольких типов ракет из единой вертикальной пусковой установки универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК). Существует версия "Калибр-ПЛ", запуск ракет осуществляется из 533-миллиметровых торпедных аппаратов подводных лодок.

В боекомплект "Калибра" входят противокорабельные ракеты 3М54 (со сверхзвуковой боевой ступенью) с дальностью до 375 километров и дозвуковые ракеты для ударов по наземным целям 3М14 (с дальностью до 2,6 тысячи километров).