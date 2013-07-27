Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

За второй квартал 2017 года промышленность сдала военным 60 "Калибров"

27.07.2017 Lenta.ru 900 0
-1
Понравилась новость?
 +6
Корабль "Углич" проекта 21631
Запуск противокорабельной ракеты ракетного комплекса "Калибр" с малого ракетного корабля "Углич" проекта 21631 Каспийской флотилии. Июнь 2014 года
Источник: "Вести-24" / Curious / forums.airbase.ru

Во втором квартале 2017 года промышленность передала военным 60 крылатых ракет морского базирования для комплекса "Калибр". Об этом, как передает РИА Новости, заявил на открытии Единого дня приемки военной продукции министр обороны Сергей Шойгу.

"За это время предприятиями оборонно-промышленного комплекса поставлено в войска свыше 600 новых и 300 отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники", — рассказал он.

В число переданной за этот период техники также входят бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", 11 самолетов, шесть вертолетов, девять радиолокационных станций, корвет проекта 20380 "Совершенный", два рейдовых катера и тяжелый плавучий причал для ракетного подводного крейсера проекта 955.

Как уточнил замминистра обороны Юрий Борисов, сухопутные войска получили 35 новых и 155 отремонтированных единиц бронетехники, четыре разведпункта артиллерии и 10 самоходных гаубиц.

Ракетный комплекс "Калибр-НК" предназначен для применения сразу нескольких типов ракет из единой вертикальной пусковой установки универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК). Существует версия "Калибр-ПЛ", запуск ракет осуществляется из 533-миллиметровых торпедных аппаратов подводных лодок.

В боекомплект "Калибра" входят противокорабельные ракеты 3М54 (со сверхзвуковой боевой ступенью) с дальностью до 375 километров и дозвуковые ракеты для ударов по наземным целям 3М14 (с дальностью до 2,6 тысячи километров).
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
3М-54
Club-N
Club-S
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Шойгу Сергей
Проекты
20380 Корвет-1
955 Борей
Калибр КР

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.07 19:33
  • 13
Правительство Украины постановило ликвидировать концерн "Антонов"
  • 27.07 19:32
  • 2
Крымский завод поставит ВМФ России первую партию малых ракетных кораблей
  • 27.07 19:24
  • 11
Крылья специальных операций
  • 27.07 19:23
  • 216
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 27.07 19:02
  • 25
Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
  • 27.07 18:46
  • 14
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 27.07 17:20
  • 81
Драйверы большой войны
  • 27.07 17:02
  • 23
КРЭТ будет создавать радары на основе технологий радиофотоники
  • 27.07 16:30
  • 1
«Запад-2017»: дилентанты в юбках претендуют на роль военных экспертов
  • 27.07 15:41
  • 1
США испытывает новейший конвертоплана V-280 Valor
  • 27.07 15:37
  • 1
В 2017 году будут построены еще пять самолетов Як-152
  • 27.07 15:37
  • 3
Создание истребителя вертикального взлета заложили в ГПВ 2018-2025 гг.
  • 27.07 15:32
  • 1
Американцы начали сборку "летающего крыла"
  • 27.07 15:32
  • 1
"Росагролизинг" окажет содействие в реализации самолетов Т-500 калужской сборки
  • 27.07 14:37
  • 332
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
другие обсуждаемые темы