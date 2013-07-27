Мексика заявила о желании развивать сотрудничество с Россией в космосе
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Земля
Источник: © Роскосмос/Олег Артемьев
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неудачный запуск российской ракеты-носителя "Протон-М", который в мае 2015 года привел к потере мексиканского спутника MexSat-1, не будет являться препятствием для двустороннего сотрудничества между РФ и Мексикой в сфере космоса и высоких технологий, сообщила РИА Новости посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено.
"Это то, что может произойти, в любой момент могут произойти технические неполадки, и это не является препятствием", - заявила посол. По ее словам, Мексика заинтересована "в дальнейшем укреплении отношений, особенно в тех областях, которые связаны с высокими технологиями, где как мексиканские, так и российские, ученые имеют возможности для сотрудничества".
"Без сомнения мы продолжим это продвигать", - заявила Морено.
Аварийная ситуация произошла 16 мая 2015 года во время запуска ракеты-носителя "Протон-М" со спутником MexSat-1. Третья ступень носителя, разгонный блок и космический аппарат полностью сгорели в атмосфере. Признанной причиной аварии явился отказ рулевого двигателя III ступени из-за повышенных вибронагрузок, увеличенных дисбалансом ротора рулевого двигателя, связанного с деградацией свойств его материала под действием высоких температур и несовершенством схемы балансировки. Отказ имел конструктивный характер и, по заверению Центра Хруничева, на всех других собранных предприятием ракетах уже устранен.
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26.07.2017
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