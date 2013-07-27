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Председателем Совета директоров ОАК переизбран Денис Мантуров

27.07.2017 Министерство промышленности и торговли РФ 372 0
Разделы: Авиация
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Денис Мантуров. Источник: www.aex.ru

Председателем Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК») избран Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Такое решение было вынесено по итогам прошедшего 24 июля заочного заседания Совета директоров корпорации.


Денис Мантуров является председателем Совета директоров ОАК с июля 2015 года и избирается на этот пост в третий раз.


Совет директоров также сформировал комитеты Совета директоров и назначил их руководителей: председателем комитета по стратегии избран Борис Алешин, председателем комитета по бюджету – Андрей Иванов, председателем комитета по аудиту – Евгений Юрченко, председателем комитета по кадрам и вознаграждениям – Иван Харченко.


Помимо этого, Совет директоров ввел в состав Правления ОАК вице-президента по транспортной авиации Алексея Рогозина.


Совет директоров также одобрил изменения в решение о дополнительном выпуске и проспект ценных бумаг ПАО «ОАК», государственный регистрационный номер 1-02-55306-Е-003D от 26.05.2016г. После соответствующей государственной регистрации изменений, размещение этого выпуска дополнительных акций, планировавшееся до 30 сентября 2017 года, будет продлено до 7 января 2018 года.


Совет директоров также решил ряд других оргвопросов, в том числе, определил размер оплаты услуг аудиторов и одобрил ряд сделок с заинтересованностью.
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАК
Персоны
Алешин Борис
Мантуров Денис

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