Минобороны досрочно получило шесть новых Ми-8МТВ-5-1
|
|
Вертолет Ми-8МТВ-5 (МИ-17В-5). Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ досрочно получило новую партию из шести военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех), сообщает в среду пресс-служба холдинга.
"К единому дню приемки военной продукции, который прошел 26 июля 2017 года в режиме видеоконференции с Национальным центром управления обороной государства, Казанский вертолётный завод в рамках исполнения государственного оборонного контракта 2017 года досрочно изготовил партию из шести военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1", - говорится в сообщении.
"Обновление вертолетного парка Минобороны РФ является одним из приоритетных направлений деятельности холдинга "Вертолеты России". В числе ключевых проектов, которые мы реализуем в интересах российского военного ведомства, является модернизация вертолетов Ми-8МТВ-5-1, в ходе которой эти машины будут оснащены новой вспомогательной силовой установкой, а также получат передовое радиоэлектронное и навигационное оборудование", - заявил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, которого цитирует пресс-служба холдинга.
Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1, поставляющийся различным силовым структурам РФ, относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 тонн. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач.
Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки.
|
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.03.2017 «Вертолеты России» поставят Белоруссии вторую партию вертолетов Ми-8МТВ-5
16.03.2017 Спасибо Сердюкову и Колесову: миллиарды «Ростеха» окрылят казанский авиапром?
29.11.2016 Холдинг «Вертолеты России» завершил передачу Минобороны Республики Беларусь первой партии вертолетов Ми-8МТВ-5
27.10.2016 Холдинг «Вертолеты России» поставил Минобороны Белоруссии партию вертолетов Ми-8МТВ-5
27.10.2016 Белоруссия получила первую партию Ми-8МТВ-5
05.05.2016 «Вертолеты России» отправили Министерству обороны РФ партию новых Ми-8МТВ-5-1
14.03.2016 Минобороны РФ досрочно получило 15 вертолетов в единый день приемки
20.01.2016 Отечественное вертолетостроение в 2015 г.