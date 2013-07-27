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Минобороны досрочно получило шесть новых Ми-8МТВ-5-1

27.07.2017 РИА Новости 283 0
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Вертолет Ми-8МТВ-5 (МИ-17В-5). Архивное фото
Вертолет Ми-8МТВ-5 (МИ-17В-5). Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ досрочно получило новую партию из шести военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 производства Казанского вертолетного завода холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех), сообщает в среду пресс-служба холдинга.

"К единому дню приемки военной продукции, который прошел 26 июля 2017 года в режиме видеоконференции с Национальным центром управления обороной государства, Казанский вертолётный завод в рамках исполнения государственного оборонного контракта 2017 года досрочно изготовил партию из шести военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1", - говорится в сообщении.

"Обновление вертолетного парка Минобороны РФ является одним из приоритетных направлений деятельности холдинга "Вертолеты России". В числе ключевых проектов, которые мы реализуем в интересах российского военного ведомства, является модернизация вертолетов Ми-8МТВ-5-1, в ходе которой эти машины будут оснащены новой вспомогательной силовой установкой, а также получат передовое радиоэлектронное и навигационное оборудование", - заявил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, которого цитирует пресс-служба холдинга.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1, поставляющийся различным силовым структурам РФ, относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 тонн. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач.

Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки.
26.07.2017
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Ми-8
Ми-8МТ
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