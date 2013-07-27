ВКС получили более 70 новых и отремонтированных самолетов и вертолетов



Истребитель Су-30СМ. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович Истребитель Су-30СМ. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ВКС России за второй квартал этого года получили более 70 новых и отремонтированных самолетов и вертолетов, сообщил в среду заместитель министра обороны Юрий Борисов.

"В интересах Воздушно-космических сил принято 9 новых и 45 прошедших ремонт с модернизацией самолетов, 6 новых и 11 прошедших ремонт с модернизацией вертолетов", - сказал он в ходе дня военной приемки.

В части ВКС поставлены 9 новых и 10 прошедших ремонт с модернизацией радиолокационных станций, боевая машина "Панцирь-С" и 4 отремонтированные зенитно-ракетные системы.

Кроме того, ВКС получили 4 комплекса радиоэлектронной борьбы "Витебск".