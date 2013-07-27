ВС получили бригаду "Искандеров", 17 самолетов и вертолетов и 60 "Калибров"



Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Оборонка" во втором квартале поставила ВС РФ бригадный комплект "Искандер-М", 11 самолётов, 6 вертолётов, 60 крылатых ракет "Калибр" и оружие и технику, сообщил в среду министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"За это время предприятиями оборонно-промышленного комплекса поставлено в войска свыше 600 новых и 300 отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники", - констатировал Шойгу на едином дне приемки военной продукции.

В числе поставленной техники - бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", 11 самолетов и 6 вертолетов, 9 радиолокационных станций, многоцелевой сторожевой корабль "Совершенный", два рейдовых катера, тяжелый плавучий причал для ракетного подводного крейсера класса "Борей" и 60 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

"Создана очередная техническая позиция модернизированного командного пункта единой космической системы", - добавил министр. Другие детали не уточняются.