ВС получили бригаду "Искандеров", 17 самолетов и вертолетов и 60 "Калибров"
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Оборонка" во втором квартале поставила ВС РФ бригадный комплект "Искандер-М", 11 самолётов, 6 вертолётов, 60 крылатых ракет "Калибр" и оружие и технику, сообщил в среду министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"За это время предприятиями оборонно-промышленного комплекса поставлено в войска свыше 600 новых и 300 отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники", - констатировал Шойгу на едином дне приемки военной продукции.
В числе поставленной техники - бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", 11 самолетов и 6 вертолетов, 9 радиолокационных станций, многоцелевой сторожевой корабль "Совершенный", два рейдовых катера, тяжелый плавучий причал для ракетного подводного крейсера класса "Борей" и 60 крылатых ракет морского базирования "Калибр".
"Создана очередная техническая позиция модернизированного командного пункта единой космической системы", - добавил министр. Другие детали не уточняются.
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26.07.2017
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