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Черноморский флот получил более 50 новейших кораблей за три года

27.07.2017 ЦАМТО 204 0
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Адмирал Макаров
Сторожевой корабль ВМФ РФ "Адмирал Макаров"
Источник: Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

ЦАМТО, 26 июля. Более 50 надводных кораблей, катеров, судов и подводных лодок получил Черноморский флот (ЧФ) в ходе переоснащения с 2014 года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил командующий ЧФ адмирал Александр Витко.

"Начиная с 2014 года, ЧФ проходит этап активной модернизации и перевооружения. За прошедшие три года мы получили более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов", – сказал А.Витко в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в номере за 26 июня.

По его словам, в 2017 году ожидается прибытие в пункт постоянного базирования еще одного фрегата проекта 1135.6 "Адмирал Макаров", а также трех ДЭПЛ проекта 636.3 – "Краснодар", "Колпино" и "Великий Новгород", с приходом которых завершится доукомплектование отдельной бригады подводных лодок.

Адмирал отметил, что, в перспективе в состав ЧФ войдут малые ракетные корабли, строящиеся в настоящее время на заводе "Море" в Феодосии, передает "РИА Новости".
26.07.2017
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Проекты
11356 Буревестник
636 Варшавянка
ЧФ

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