Создание истребителя вертикального взлета заложили в ГПВ 2018-2025 гг.
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Самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) Як-38
Источник: takr-kiev.ucoz.com
ЦАМТО, 26 июля. В госпрограмму вооружений (ГПВ) на 2018-2025 годы заложили создание истребителя вертикального взлета для будущих авианосцев ВМФ России. Об этом, как пишут "Известия", сообщил командующий морской авиации генерал-майор Игорь Кожин.
"Опытно-конструкторские работы заложены в госпрограмму вооружений на 2018-2025 гг. Нам нужен такой самолет", – заявил И.Кожин.
Ранее в Минобороны сообщили, что ведется обсуждение создания самолета вертикального взлета.
В СССР уже выпускались истребители вертикального взлета – Як-38. Они базировались на авианесущих крейсерах. Было выпущено более 230 самолетов. На смену Як-38 планировалось начать выпуск Як-141, однако в 2004 году программу свернули, отмечает газета.
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26.07.2017
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Павел 1978
8359
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№1
27.07.2017 08:13
Цитата, q
Нам нужен такой самолет", – заявил И.Кожин.зачем?
Боевой радиус же априори меньше будет.
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+4Сообщить модератору
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sivuch1239
322
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№2
27.07.2017 09:17
www.drive2.ru%25252Fl%25252F7421001%25252F&source=iu&pf=m&fir=vZLbgAqOw5CuDM%253A%252CEOvdpY5EmdTb3M%252C_&usg=__ziQUbMCwYIca8ztpAsvd17qXPjM%3D&biw=1280&bih=918&ved=0ahUKEwj9_vah6KjVAhXCRhQKHWuKCk0QyjcIPw&ei=boV5Wf2PEMKNUeuUqugE#imgrc=vZLbgAqOw5CuDM" rel="nofollow" target="_blank">https://www.google.co.il/search?q=%D1%88%D0%BE+%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C&rlz=1C1PRFE_enIL593IL595&tbm=isch&imgil=vZLbgAqOw5CuDM%253A%253BEOvdpY5EmdTb3M%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.drive2.ru%25252Fl%25252F7421001%25252F&source=iu&pf=m&fir=vZLbgAqOw5CuDM%253A%252CEOvdpY5EmdTb3M%252C_&usg=__ziQUbMCwYIca8ztpAsvd17qXPjM%3D&biw=1280&bih=918&ved=0ahUKEwj9_vah6KjVAhXCRhQKHWuKCk0QyjcIPw&ei=boV5Wf2PEMKNUeuUqugE#imgrc=vZLbgAqOw5CuDM:
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+2Сообщить модератору
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Vadim Martinov
47
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№3
27.07.2017 15:37
Соглашусь с Павлом первый вопрос "Зачем?" историю с ежедневным нанесение номеров на Як-38 мы помним, да и 141 уже не вернуть много утекло времени
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0Сообщить модератору