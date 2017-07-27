Создание истребителя вертикального взлета заложили в ГПВ 2018-2025 гг.



Самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) Як-38

Источник: takr-kiev.ucoz.com Самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) Як-38Источник: takr-kiev.ucoz.com

ЦАМТО, 26 июля. В госпрограмму вооружений (ГПВ) на 2018-2025 годы заложили создание истребителя вертикального взлета для будущих авианосцев ВМФ России. Об этом, как пишут "Известия", сообщил командующий морской авиации генерал-майор Игорь Кожин.

"Опытно-конструкторские работы заложены в госпрограмму вооружений на 2018-2025 гг. Нам нужен такой самолет", – заявил И.Кожин.

Ранее в Минобороны сообщили, что ведется обсуждение создания самолета вертикального взлета.

В СССР уже выпускались истребители вертикального взлета – Як-38. Они базировались на авианесущих крейсерах. Было выпущено более 230 самолетов. На смену Як-38 планировалось начать выпуск Як-141, однако в 2004 году программу свернули, отмечает газета.