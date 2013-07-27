"ИГ терпимо относится к гомосексуалам"



Источник: IRPGF/twitter.com Источник: IRPGF/twitter.com

Сторонники ЛГБТ в Сирии создали свой батальон для борьбы против ИГ

Воюющие на стороне курдов анархисты в Сирии объявили о создании нового ЛГБТ-батальона. Его целями, помимо борьбы с "Исламским государством", провозглашены также сексуальная революция и война с гендерной бинарностью. Боевики ИГ на создание свободного от гендерных стереотипов батальона еще не отреагировали. Борьба с геями в пропаганде ИГ всегда являлась одной из ключевых тем, однако, как отмечают эксперты, теракты в Орландо и Ницце показали, что джихадисты готовы терпимо относиться к людям нетрадиционнной ориентации, если те встают на путь джихада.

Сторонники и представители ЛГБТ-сообщества из числа международных добровольцев, которые совместно с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG) воюют против запрещенного в России "Исламского государства" в Сирии, объявили о создании отдельного ЛГБТ-батальона для борьбы с джихадистами.

Сколько бойцов войдет в состав нового подразделения и сколько в нем будет представителей ЛГБТ-сообщества, пока неизвестно. Представитель батальона Геваль Ройхилат в комментарии американскому журналу Newsweek сказал, что не будет раскрывать эту информацию из соображений безопасности.

"Многие наши товарищи являются представителями ЛГБТИК (лесбиянки, гомосексуалы, бисексуалы, транссексуалы, интерсексуалы, квир). Мы уже сражаемся в Ракке", - заявил он.

Против ИГ и гендерной бинарности

О появлении нового батальона в твиттере сообщило анархистское движение "Международные революционные народные партизанские силы" (IRPGF) - подразделение Международного батальона свободы, в состав которого входят иностранные добровольцы, приехавшие в Сирию воевать вместе с YPG против ИГ.

Движение IRPGF было официально создано весной этого года. Целями движения анархисты в своем заявлении назвали защиту социальной революции в Рожаве (Сирийский Курдистан) и распространение там анархизма.

Новое подразделение IRPGF получило название "Повстанческая освободительная квир-армия" (The Queer Insurrection and Liberation Army - TQILA). В заявлении анархистов говорится, что в состав TQILA вошли как представители ЛГБТИК-сообщества, так и их сторонники.

Целями нового формирования, помимо борьбы с джихадистами, провозглашены женская революция, сексуальная революция, а также разрушение бинарной гендерной системы - принятого в обществе разделения на противоположных друг другу мужчин и женщин, при котором не практикуется смешивание гендерных ролей.

"Наша приверженность борьбе против власти, патриархата, угнетающей гетеронормативности, гомофобии и трансфобии усиливается революционными достижениями и успехами курдских женщин в борьбе", - говорится в заявлении IRPGF.

Батальон был создан, так как его члены "с ужасом наблюдали, как фашисты и экстремисты по всему миру убивали членов нашего сообщества, оправдывая это тем, что они "больные" и "неестественные", пишут анархисты. "Изображения геев, сброшенных с крыш и забитых камнями боевиками ИГ, стали чем-то, на что мы не могли смотреть просто так", - отмечают они.

Заявление IRPGF заканчивается словами "Стреляй! Эти педики убивают фашистов!" (These faggots kill fascists!). Логотипом TQILA стал черный автомат АК-47 на розовом фоне. IRPGF опубликовали в твиттере фотографию, на которой бойцы с закрытыми лицами держат белую растяжку с тем же самым лозунгом, флаг TQILA, а также радужный флаг - международный символ ЛГБТ-сообщества.

ЛГБТ в пропаганде джихадистов

Боевики ИГ на создание ЛГБТ-батальона еще не отреагировали, и какие-либо заявления джихадистов в отношении TQILA пока что отсутствуют.

"Это в целом неудивительно, так как батальон новый, а объем онлайн-пропаганды ИГ в последние месяцы существенно сократился под давлением сил коалиции и внутренних войск в Сирии и Ираке", - отмечает Евгения Гвоздева, директор программ Европейского центра стратегических исследований и безопасности (ESISC), специалисты которого занимаются мониторингом деятельности террористических организаций и их онлайн-пропаганды.

С первых дней становления халифата борьба с геями являлась одним из ключевых направлений пропаганды ИГ. В 2014-2016 годах джихадисты выпустили десятки видеозаписей со сценами линчевания и публичных казней на подконтрольных ИГ территориях.

Вопросы о нетрадиционной сексуальной ориентации в Сирии и Ираке сами по себе являются запретной темой, а шариатские суды ИГ объявили гомосексуализм преступлением, заслуживающим смертной казни.

Боевики ИГ практиковали сбрасывание геев с крыш высотных зданий или забивали их камнями, то есть использовали те же виды казни, которые применяли к женщинам, обвиняемым в неверности, рассказывает Гвоздева.

При этом те виды казни, которые используются для военных пленников и заложников (обезглавливание, расстрел и т.д.), к геям в ИГ применялись достаточно редко, отметила она.

По некоторым данным, в 2013 году глава военного совета ИГ Самир аль-Хлифави, более известный как Хаджи Бакр (убит в 2014 году под Алеппо), рекомендовал боевикам вести агентурную работу по отслеживанию геев на территориях, захваченных группировкой, чтобы вычислить их круг общения и впоследствии казнить. На первых этапах становления халифата ИГ также предлагало за голову каждого гея щедрое вознаграждение - до $10 тыс., добавила представитель ESISC.

"Показательно, что риторика ИГИЛ в отношении ЛБГТ распространяется исключительно на геев. По крайней мере упоминания о лесбиянках, а также какие-либо свидетельства о наказании женщин за отношения с женщинами в пропаганде ИГИЛ отсутствуют. Это в целом соответствует общей риторике в отношении гомосексуализма в радикальных исламских движениях, которая практически не упоминает женщин", - говорит собеседница "Газеты.Ru".

Геи в пропаганде ИГ упоминаются как "сыновья Лота". Согласно Корану, пророк Мухаммед обвинил проповедника Лота (отождествляется с библейским Лотом) и его народ в содомии.

В 15-м номере издаваемого ИГ журнала Dabiq, который вышел в 2016 году, была опубликована статья "Почему мы ненавидим вас". В ней боевики заявили, что "секулярный либерализм" привел к толерантности и поддержке геев на Западе и, как следствие, полному разложению общества. "Таким образом, убийство геев в пропаганде ИГ интерпретируется как "противостояние развращенному западному обществу" и торжество духа над отсутствием морали", - резюмировала Гвоздева.

Геи на пути джихада

В период с 2013 по 2016 год боевики ИГ казнили сотни геев на подконтрольных группировке территориях Сирии и Ирака, а также провели несколько казней бойцов халифата, обвиненных в гомосексуализме. При этом в рядах командования ИГ к проявлениям гомосексуализма зачастую относились весьма терпимо, отмечает собеседница "Газеты.Ru".

В начале января боевики ИГ сбросили с крыши высотного здания в сирийском городе Дейр-эз-Зор 15-летнего подростка. "До этого он в течение нескольких недель подвергался изнасилованиям со стороны одного из командиров ИГ Абу Заида аль-Жазрави и содержался взаперти в его доме.

Шариатский суд ИГ в Дейр-эз-Зоре изначально потребовал также казни аль-Жазрави, но по требованию местного руководства группировки он был просто разжалован со своей позиции и выслан в Ирак", - рассказала она.

Ранее СМИ называли латентным геем Омара Матина, который 12 июня 2016 года открыл стрельбу в гей-клубе Pulse в Орландо, в результате которой погибли 50 человек (в том числе и сам нападавший). В интервью местному городскому изданию Orlando Sentinel один из представителей ЛГБТ-сообщества заявил, что видел Матина в клубе Pulse еще за три года до теракта. Пять человек, связанных с ЛГБТ-сообществом, также рассказали изданию, что террорист был известен им как завсегдатай Pulse и пользователь приложений для гей-знакомств.

"Активное освещение СМИ ИГ теракта в гей-клубе в Орландо, осуществленного латентным геем Омаром Матином, а также теракта в Ницце 14 июля 2016 года, осуществленного Мохамедом Булелем, бисексуалом, известным своими отношениями с пожилым мужчиной, показало, что ИГ вполне "терпимо" относится к гомосексуалам в тот момент, когда они выбирают миссию шахида и встают на путь джихада во имя ИГ", - отметила Гвоздева.

"И массовый расстрел в гей-клубе в Орландо, и теракт с использованием грузовика в Ницце до сих пор активно популяризируются в пропаганде ИГ и являются своего рода "показательными" образцами индивидуального джихада. При этом, разумеется, ИГИЛ в своей риторике не упоминает о склонности Булеля и Матина к гомосексуальным отношениям", - добавила она.

Амалия Затари