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Разворот Турции на восток можно остановить (Financial Times)

27.07.2017 InoPressa.ru 348 0
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Pilot_of_Air_Force_of_Tyrkey
Пилот ВВС Турции

"Хотя давно было ясно, что Турция начала срываться с якоря, удерживающего ее на Западе, и разворачиваться на восток, только теперь понятно, как нестабильность в Турции распространяется по охваченному хаосом региону, причем эффект усиливается из-за того, что ЕС сосредоточен на внутренних проблемах, а в США Дональд Трамп перевернул политическую жизнь вверх тормашками", - пишет обозреватель Financial Times Дэвид Гарднер.


Автор перечисляет: Турция поссорилась с Германией, Трамп дал толчок кризису в отношениях Саудовской Аравии и еще нескольких стран с Катаром - союзником Турции. "США, Франция и Великобритания опираются на ополчение сирийских курдов для борьбы с ИГИЛ* в Сирии и Ираке, и в результате НАТО может лишиться доступа на турецкую авиабазу Инджирлик", - говорится в статье.


"Удрученная спором с западными союзниками по поводу курдов, Турция вступила в тактический альянс с Россией и Ираном. Ее все больше подталкивают в объятия этих стран, наряду с Катаром", - пишет автор. Кризис вокруг Катара изолирует Анкару от суннитского лагеря и может ослабить ее, заодно повышая риск внутренней дестабилизации в Турции.


"Что если Иран или Саудовская Аравия, которые уже ведут между собой войну чужими руками в регионе, раздираемом борьбой за власть между шиитами и суннитами, решат половить рыбку и в этой мутной воде? Иногда кажется, что Запад смирился с потерей Турции, наблюдая, как она исчезает в евразийской паутине, которую плетет путинская Россия", - сетует Гарднер. По его мнению, в этом во многом виноват ЕС: некоторые его члены 10 лет назад стали чинить помехи вступлению Турции в свой блок.


Автор считает: если ЕС и Турция оценят ситуацию более трезво, "они, возможно, узрят ценность сотрудничества в сфере обороны и борьбы с терроризмом, а также более активного участия ЕС в решении курдской проблемы, которую Турция считает угрозой для своего существования". На взгляд Гарднера, вариант с приемом Турции в ЕС не рассматривается, но Брюсселю следует кардинально модернизировать таможенный союз ЕС с Турцией ("его правила, возможно, помогут укрепить пошатнувшееся верховенство закона" в Турции).


*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.


Дэвид Гарднер
26.07.2017
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Страны
Великобритания
Германия
Ирак
Иран
Катар
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Турция
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO

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