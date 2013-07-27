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WP: разведка США пересмотрела оценки развития ракетной и ядерной программ КНДР

27.07.2017 ТАСС 218 0
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Хвасон-14
Северокорейская МБР "Хвасон-14"
Источник: ЦТАК

В Вашингтоне не исключают, что Пхеньян поставит на вооружение МБР с ядерными боеголовками уже в 2018 году

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Разведка США пересмотрела свои оценки развития ракетной и ядерной программ КНДР.

Как сообщила во вторник газета Washington Post, американские спецслужбы считают теперь, что Пхеньян будет способен поставить на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с ядерными боеголовками уже в будущем году.

Газета ссылается на новые выводы Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США. Они означают, что, согласно прогнозам Пентагона, МБР с ядерными боезарядами могут появиться у Пхеньяна на два года раньше, чем прежде полагала американская разведка. РУМО исходит на данном этапе из того, что "надежная, способная доставлять ядерный боезаряд" МБР окажется в Вооруженных силах КНДР в 2018 году, отметила газета. Она процитировала неназванных официальных лиц США, знакомых с обновленными заключениями РУМО.

В аппарате директора национальной разведки США и пресс-службе ЦРУ не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать публикацию.

Центральное телевидение КНДР объявило 4 июля о проведении первого успешного запуска МБР "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 км, дальность - 933 км. Правительство США в связи с этим заявило об обострении угрозы со стороны КНДР и потребовало "глобальных действий" в ответ на нынешний шаг Пхеньяна. Американская администрация сочла, что испытанная ракета действительно может считаться межконтинентальной.

Между тем Россия квалифицировала испытанную Северной Кореей ракету как имевшую среднюю дальность.
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
КНДР
Россия
США
Продукция
Хвасон-14
Проекты
Ядерный щит

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