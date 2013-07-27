Патрушев в Пекине проведет консультации по стратегической безопасности



Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе начинающейся в среду рабочей поездки в Китай проведет консультации по вопросам стратегической стабильности и безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"В Пекине Николай Патрушев проведет консультации по вопросам стратегической стабильности с членом Государственного совета КНР Ян Цзечи, консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК Мэн Цзяньчжу, а 28 июля примет участие во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай надеется, что визит Патрушева и запланированные переговоры с членами госсовета КНР смогут придать новый импульс двустороннему сотрудничеству в области общественной и стратегической безопасности.

Предыдущие российско-китайские консультации по безопасности проходили в Пекине в сентябре 2016 года. Тогда стороны рассмотрели вопросы международной и региональной безопасности, в частности, ситуации на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в контексте последних событий на Корейском полуострове.

Делегации также обменялись мнениями по текущей ситуации российско-китайского взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом и рассмотрели ход военного и военно-технического сотрудничества.

По итогам тех консультаций Патрушев отмечал, что "удалось выйти на беспрецедентно высокий уровень взаимодействия России и Китая по всем направлениям".