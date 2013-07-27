Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Патрушев в Пекине проведет консультации по стратегической безопасности

27.07.2017 РИА Новости 235 0
0
Понравилась новость?
 +1
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе начинающейся в среду рабочей поездки в Китай проведет консультации по вопросам стратегической стабильности и безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"В Пекине Николай Патрушев проведет консультации по вопросам стратегической стабильности с членом Государственного совета КНР Ян Цзечи, консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК Мэн Цзяньчжу, а 28 июля примет участие во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай надеется, что визит Патрушева и запланированные переговоры с членами госсовета КНР смогут придать новый импульс двустороннему сотрудничеству в области общественной и стратегической безопасности.

Предыдущие российско-китайские консультации по безопасности проходили в Пекине в сентябре 2016 года. Тогда стороны рассмотрели вопросы международной и региональной безопасности, в частности, ситуации на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в контексте последних событий на Корейском полуострове.

Делегации также обменялись мнениями по текущей ситуации российско-китайского взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом и рассмотрели ход военного и военно-технического сотрудничества.

По итогам тех консультаций Патрушев отмечал, что "удалось выйти на беспрецедентно высокий уровень взаимодействия России и Китая по всем направлениям".
26.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
БРИКС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.07 19:33
  • 13
Правительство Украины постановило ликвидировать концерн "Антонов"
  • 27.07 19:32
  • 2
Крымский завод поставит ВМФ России первую партию малых ракетных кораблей
  • 27.07 19:24
  • 11
Крылья специальных операций
  • 27.07 19:23
  • 216
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 27.07 19:02
  • 25
Модульные корветы усилили «морскими убийцами»
  • 27.07 18:46
  • 14
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 27.07 17:20
  • 81
Драйверы большой войны
  • 27.07 17:02
  • 23
КРЭТ будет создавать радары на основе технологий радиофотоники
  • 27.07 16:30
  • 1
«Запад-2017»: дилентанты в юбках претендуют на роль военных экспертов
  • 27.07 15:41
  • 1
США испытывает новейший конвертоплана V-280 Valor
  • 27.07 15:37
  • 1
В 2017 году будут построены еще пять самолетов Як-152
  • 27.07 15:37
  • 3
Создание истребителя вертикального взлета заложили в ГПВ 2018-2025 гг.
  • 27.07 15:32
  • 1
Американцы начали сборку "летающего крыла"
  • 27.07 15:32
  • 1
"Росагролизинг" окажет содействие в реализации самолетов Т-500 калужской сборки
  • 27.07 14:37
  • 332
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
другие обсуждаемые темы