Коллегия Минобороны обсудит планы деятельности ВДВ
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Учения ВДВ России. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Коллегия Минобороны РФ под руководством главы ведомства Сергея Шойгу обсудит ход реализации планов деятельности Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) на заседании в четверг, сообщили в военном ведомстве.
"Коллегия обсудит ход реализации планов деятельности Южного военного округа и Воздушно-десантных войск до 2020 года. В повестку дня заседания также включен вопрос подготовки к третьим Армейским международным играм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в заседании коллегии примут участие руководство Вооруженных сил России, а также представители органов государственной власти и общественных организаций.
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26.07.2017
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