Коллегия Минобороны обсудит планы деятельности ВДВ



Учения ВДВ России. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Учения ВДВ России. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Коллегия Минобороны РФ под руководством главы ведомства Сергея Шойгу обсудит ход реализации планов деятельности Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) на заседании в четверг, сообщили в военном ведомстве.

"Коллегия обсудит ход реализации планов деятельности Южного военного округа и Воздушно-десантных войск до 2020 года. В повестку дня заседания также включен вопрос подготовки к третьим Армейским международным играм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в заседании коллегии примут участие руководство Вооруженных сил России, а также представители органов государственной власти и общественных организаций.