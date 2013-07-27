УкрОборонПром продемонстрировал новый огнемет РПВ-16



Реактивный огнемет РПВ-16

Источник: military-informant.com Реактивный огнемет РПВ-16Источник: military-informant.com

Концерн УкрОборонПром представил новейший реактивный огнемет РПВ-16 во время демонстрации своих новых разработок на военном полигоне в Черниговской области, передает Военный Информатор.

РПВ-16 является разработкой специалистов из Государственного научно-исследовательского института химических продуктов (ГНИИХП) г. Шостка. Новая разработка представляет собой реактивный огнемёт одноразового применения, который предназначен для поражения укрытых огневых точек противника, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, уничтожения живой силы противника.

Дальность действия ручного реактивного гранатомета РПВ-16 составляет порядка 1 км, при этом прицельная дальность не превышает 300 метров.

Гранатомёт представляет собой пусковой контейнер с установленным боеприпасом, который оснащается отделяемым в полете пороховым двигателем и собственно самой боевой частью. Боевая часть уже состоит из капсулы, заполненной огнесмесью, взрывателя и блока таблеток воспламенительно-разрывного заряда. При попадании в цель происходит подрыв термобарического боеприпаса с его топливовоздушной смесью, что в итоге приводит к объёмной детонации и разрушению укрепленной точки или бункера. Аэрозольное облако и ударная волна, проникающие даже в самые мелкие щели.

Данное оружие относится к перспективным и имеет высокие шансы в ближайшее время оказаться на вооружении украинских военных.