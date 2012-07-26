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Подлодка, проходящая вдоль побережья Финляндии, уже отжила свой век (Yle, Финляндия)

26.07.2017 ИноСМИ 71 0
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Дмитрий Донской
Российская атомная подводная лодка "Дмитрий Донской"
Источник: © AFP 2017, Michael Bager / Scanpix Denmark

Это только демонстрация силы

Атомная подлодка "Дмитрий Донской" должна поразить жителей и гостей Санкт-Петербурга во время ежегодного военно-морского парада в конце июля. Так считает военный профессор Национального университета обороны Финляндии (Maanpuolustuskorkeakoulu) Петтери Лалу (Petteri Lalu).

"В этом году в России хотят продемонстрировать что-то действительно внушительное. А это - крупнейшая российская военно-морская техника".

Хотя эта подлодка - крупнейшая в мире, она, похоже, годится разве что для оказания информационного воздействия. По информации газет, на подлодке больше нет ядерного оружия.

В последний раз подлодку использовали для тестирования новых ракет.

"Если бы тестирование проводилось до сих пор, то подлодку вряд ли отправили в Балтийское море".

По словам Петтери Лалу, таким образом хотят произвести впечатление на домашнюю аудиторию, а также на страны, рядом с которыми проходит атомная подлодка. Россия рассчитывает на то, что о проходящей у границ других стран технике напишут в разных странах.

"Конечно, при помощи такой операции в первую очередь хотят продемонстрировать свою мощь".

Помимо подлодки "Дмитрий Донской" в пути находится также атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Оба корабля будут принимать участие в ежегодном Дне Военно-морского флота, который проводится в последние выходные июля.

Атомная подлодка больше не будет использоваться

Построенная на пике холодной войны, в начале 1980-х, подлодка должна была использоваться в Северном Ледовитом океане в случае начала ядерной войны.

В западных странах она известна как подлодка типа "Тайфун", в России - под именем "Акула".

Для оперативного использования в Финском заливе эта подлодка слишком большая.

Профессор считает, что появление АПЛ в Балтийском море связано с военными учениями "Запад", которые состоятся в сентябре.

"Главной задачей этих учений является оказание давления на Запад. Этого же Россия пытается добиться, демонстрируя данную подлодку", - говорит Лалу.

Учения России и Китая - большая новость

Военный профессор обращает еще большее внимание на совместные учения России и Китая в Балтийском море.

"В последние годы в регионе Балтийского моря царит настоящий переполох. Появление нового участника действий в Балтийском море только усложнит ситуацию", - отмечает Лалу.

По его словам, совместные учения свидетельствуют об усилении военного сотрудничества России и Китая.

"Отработка в Балтийском море вопросов охраны морских торговых путей Китая кажется не самой разумной идеей. Здесь торговым путям Китая вряд ли может что-то угрожать. С другой стороны, в Балтийском море могут проводить даже учения для отработке мер борьбы с пиратством в регионе Сомалийского полуострова".

"России, которая сама загнала себя в тупик на Украине и у которой мало серьезных союзников и сторонников, важно демонстрировать сотрудничество со всеми желающими, а особенно - с наиболее способными партнерами. Такое сотрудничество соответствует интересам обеих стран".

Россия и раньше принимала участие в совместных учениях с Китаем в Азии. В этом году китайцы впервые примут участие в совместных учениях в Балтийском и Черном морях.

В прошлом году Россия отправила свой единственный авианосец "Адмирал Кузнецов" в Средиземное море. Перемещение прошло с трудностями из-за очень плохого состояния судна.


Антти Куронен (Antti Kuronen)
25.07.2017
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Страны
Китай
Мали
Россия
Сомали
Украина
Финляндия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Дмитрий Донской
Пётр Великий
Проекты
1143 Кречет
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Тайфун
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