Разработки БЛА в интересах МО РФ



Прототип российского беспилотника "Альтиус-М"

Источник: Facebook Прототип российского беспилотника "Альтиус-М"Источник: Facebook

В интернет-пространство выложены слайды из презентации военного ведомства России, посвященные ведущимся в настоящее время разработкам в области роботизации для нужд МО РФ, в том числе в сфере беспилотной авиации.

НИОКР по беспилотным комплексам, выполняемые в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации (с) Министерство обороны России Источник: paralay.iboards.ru

Начало поставок БЛА малого класса « Корсар » (масса ок. 200 кг) планировалось в конце 2016 года, серийного производства – в первом квартале 2017 года, выход на проектную мощность – до конца 2017 года. По всей видимости, в обозначенные сроки уложиться не удалось.

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом по НИР "Охотник-Б" (с) Министерство обороны России Источник: paralay.iboards.ru

Разработка и проектирование БЛА «Иноходец» (1,2 т) начались в 2011 году. Окончательное тестирование систем этого дрона намечено на 2017 год. Проект был представлен публике в 2015 году.

Первые сведения о проекте « Альтиус » (ок. 5 т) появились в 2011 году, когда он выиграл конкурс министерства обороны, сумев обойти аналогичный проект российской самолетостроительной корпорации «МиГ». В мае 2017 года был замечен второй опытный образец беспилотного летательного аппарата тяжелого класса « Альтаир » («Альтиус-М»).

Согласно неофициальной информации, первый полет БЛА « Охотник » (до 20 т) ожидается в 2018 году, а поступление в войска — в 2020-м. Подобно «Скату», новый дрон получит форму летающего крыла (так называемая «летающая тарелка»).