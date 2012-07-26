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Компания Skat Systems разработала вертикально взлетающий беспилотник

26.07.2017 RNS 55 0
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Skat Systems
Компания Skat Systems
Источник: topwar.ru

Российская компания Skat Systems разработала новый беспилотный летательный аппарат X-27 FG Avatar самолетного типа с вертикальным взлетом, сообщат компания.

По информации разработчика, аппарат самолетного типа оснащен четырьмя электродвигателями для вертикального взлета и посадки. Размах крыла беспилотника составляет 4,5 м. Максимальная взлетная масса аппарата — от 27 до 72 кг в зависимости от модификации.

Взлет и посадка дрона осуществляются в вертикальном режиме с использованием четырех винтов, приводимых в движение электродвигателями. Горизонтальный полет беспилотник может выполнять со скоростью от 70 до 300 км/ч на высотах от 300 до 7000 метров.

Разработчики заявляют максимальную продолжительность полета в 9 часов в модификации с электрическим двигателем и 27 часов — в модификации с двигателем внутреннего сгорания. Радиус действия беспилотника — 300 км.

Беспилотник может нести широкий спектр систем полезной нагрузки по выбору заказчика, включая фотоаппаратуру, аппаратуру наблюдения, работающую в видимом и тепловом диапазонах, а также РЛС и определители дальности. По информации, распространенной компанией-разработчиком, система может эксплуатироваться при температурах от –40 до +55 градусов по Цельсию и при максимальной скорости ветра 10–15 м/с.

Российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов прокомментировал для RNS данную разработку: "Есть ощущение, что некоторые технические возможности нового БПЛА выглядят излишне оптимистично, что, возможно, вызвано желанием разработчиков наиболее эффектно представить рынку свою новую систему".
25.07.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
Россия
Проекты
БПЛА

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