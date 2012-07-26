ВМС Филиппин получили аэростатную систему наблюдении TARS



Радиолокационная система наблюдения на базе привязного аэростата TARS (Tethered Aerostat Radar System)

Источник: Defense Industry Daily Радиолокационная система наблюдения на базе привязного аэростата TARS (Tethered Aerostat Radar System)Источник: Defense Industry Daily

ЦАМТО, 25 июля. Военно-морские силы Филиппин приняли радиолокационную систему наблюдения на базе привязного аэростата TARS (Tethered Aerostat Radar System), поставленную в рамках соглашения с США.

Как сообщает Update.ph, система предназначена для обнаружения целей на суше и в прибрежной зоне. Информация о том, когда она была поставлена и где будет развернута, не раскрывается.

Передача аэростатной системы выполнена в рамках объявленной бывшим президентом США Б.Обамой два года назад 5-летней "Инициативы обеспечение безопасности на море в регионе Юго-Восточной Азии". В рамках данного проекта США обязались предоставить ряду стран АТР помощь для решения проблем безопасности на общую сумму 425 млн. долл.

Впервые о планах поставки ВМС Филиппин аэростатной системы наблюдения, наряду с подготовкой филиппинского персонала, поставкой средств обнаружения, идентификации и связи, сообщил бывший министр обороны США Эштон Картер в апреле 2016 года.

По данным ресурса Maxdefense.blogspot.com, поставленная система наблюдения создана на базе 28-метрового привязного аэростата TCOM 28M, разработанного американской компанией TCOM.

Заполненный гелием аппарат позволяет в течение 14 суток выполнять задачи разведки и наблюдения на высотах до 1500 м и нести полезную нагрузку массой 386 кг, в состав которой входят электронно-оптические датчики, РЛС, лазерные целеуказатели. Аппарат способен обнаруживать цели в радиусе 90 морских миль. Питание всех систем и передача собранных разведданных осуществляется по молниезащищенному кабель-тросу, который изготавливается из синтетических материалов.