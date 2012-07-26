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Новикомбанк доволен работой на МАКСе

26.07.2017 Независимая газета 58 0
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Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

В подмосковном Жуковском в воскресенье завершился Международный авиационно-космический салон МАКС. Традиционно спонсором и официальным партнером мероприятия выступает Новикомбанк, председатель правления которого Елена Георгиева рассказала журналисту "НГ" Степану ГРОЗДЕВУ о результатах работы на форуме.

- Елена Александровна, каковы итоги участия Новикомбанка в МАКС-2017?

- Авиасалон в этом году был насыщен важными встречами и переговорами и, можно сказать, прошел для нас удачно. Планировали подписать примерно 12 соглашений с лидерами отрасли. После первых трех дней работы мы подписали уже 15. Причем большая часть из них наполнена конкретным содержанием в виде кредитов и банковских гарантий.

- Можете назвать самые значимые из них?

- В первую очередь это соглашение с "Авиакапитал-Сервис" об организации финансирования поставок современных отечественных самолетов МС-21 российским авиакомпаниям - значимого в глобальном масштабе проекта. Объем финансирования составит 3,8 миллиарда долларов. Это самый перспективный проект, который находится на контроле у руководства страны. Авиалайнер по многим характеристикам превосходит зарубежные аналоги и позволит отечественной гражданской авиации выйти на новый уровень. Также во второй день МАКСа мы подписали соглашение о предоставлении банковских гарантий на сумму 2 миллиарда рублей одному из ведущих российских разработчиков газотурбинных двигателей АО "ОДК-Климов". Кроме того, заключены соглашения о сотрудничестве по развитию комплексного банковского обслуживания с госкорпорацией "Роскосмос" и Объединенной двигателестроительной корпорацией.

- Каковы объемы заключенных контрактов?

- По предварительным подсчетам, более чем 11 миллиардов рублей и 3,8 миллиарда долларов, как я уже говорила, по соглашению с "Авиакапитал-Сервис". Так что результат впечатляющий.

- А банк справится с такими объемами?

- Конечно. По состоянию на 1 июля 2017 года объем финансирования, выделенного банком промышленным предприятиям, превышал 90 миллиардов рублей, в том числе по линии авиастроения и авиационного приборостроения - 48 миллиардов рублей. На сегодняшний день, таким образом, он превысил 100 миллиардов рублей. Кроме того, банк предоставил предприятиям авиационной отрасли гарантии, объем которых превышает 10 миллиардов рублей. Так что запас прочности у нас высокий.

- Какие услуги выгодно отличают Новикомбанк?

- Новикомбанк осуществляет комплексное обслуживание авиационных и других промышленных предприятий по всему спектру банковских услуг, включая кредитование, гарантийную поддержку, размещение средств, сопровождение госконтрактов и т.д. Не менее важным направлением комплексного обслуживания являются зарплатные и ипотечные проекты. Многолетнее взаимодействие с промышленными предприятиями позволяет банку предлагать клиентам наиболее выгодные и гибкие условия сделок. Широкая продуктовая линейка Новикомбанка способствует постоянному расширению сотрудничества с ведущими предприятиями отрасли.

Кроме того, Новикомбанк является уполномоченным банком по обслуживанию исполнения государственного оборонного заказа и обладает экспертным опытом и всеми необходимыми технологиями обеспечения конфиденциальности и безопасности проведения финансовых операций.

Все это дает банку возможность перейти на новый уровень взаимоотношений с крупнейшими предприятиями РФ. А именно стать банком - организатором финансирования, банком, который обеспечит предприятиям доступ к самым современным алгоритмам финансовых решений.

Долгосрочное сотрудничество банка с лидерами авиационной отрасли, в том числе и по сопровождению гособоронзаказа, свидетельствует о его надежности. Новикомбанк - опорный банк российской промышленности. Нам доверяют. И как же может быть иначе, ведь ключевым партнером и главным акционером Новикомбанка является госкорпорация "Ростех".

- С какими предприятиями вы сотрудничаете?

- В числе наших клиентов - вся элита отечественной авиационной отрасли: "Иркут", РСК "МиГ", "Туполев", "Ильюшин", "Гражданские самолеты Сухого", "Вертолеты России" и многие другие. С предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации мы сотрудничаем с 2010 года. За это время был успешно реализован ряд важных проектов по линии гособоронзаказа, экспорта, военно-технического сотрудничества, импортозамещения.

- Чем объясняется такое активное участие в МАКСе?

- Новикомбанк традиционно выступает спонсором и официальным партнером МАКСа. Одна из основных задач банка - кредитование реального сектора, поэтому предприятия таких высокотехнологичных отраслей, как авиастроение, являются нашими целевыми клиентами.

Кроме того, МАКС - это традиционное место встречи с нашими клиентами. Здесь мы можем не только встретиться и обсудить наши текущие проекты, но и своими глазами увидеть то, что уже удалось воплотить, создать. Это очень вдохновляет. Мы довольны итогами МАКС-2017. Надеюсь, что наши клиенты и партнеры тоже.


Степан Гроздев
25.07.2017
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Вертолеты России
ГСС
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