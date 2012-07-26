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Министр обороны Чехии принял 41 новую машину Tatra-815

26.07.2017 Army Guide 52 0
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Tatra T-815
Полученные армией Чехии бронированные грузовые автомобили Tatra T-815 с колесной формулой 8х8, предназначенные для транспортировки 120-мм буксируемых минометов vz. 82. Штефанов, 17.07.2017
Источник: МО Чехии

Из рук представителей компании Tatra министр обороны Чехии Мартин Стропницкий символически получил ключи от сорока новых грузовиков Tatra 815 8x8, которые заменят уже устаревшие Praga V3S и внесут свой вклад в модернизацию армии Чешской Республики.

Торжественная церемония прошла в Центре обеспечения материально-технических служб в Степанове.

«Учитывая ситуацию в сфере безопасности, важно поддержать отечественный оборонно-промышленный комплекс. Производственный потенциал своей собственной территории получает стратегическим значение, будь то в виде своих собственно государственных предприятий, или проверенных коммерческих поставщиков», сказал министр обороны Мартин Стропницкий приняв ключи.

Машины, которые заменят устаревшие Praga V3S предназначены для транспортировки 120 мм миномета vz. 82, который представляет собой гладкоствольное артиллерийское оружие, предназначенное для уничтожения живой силы противника, огневых средств или поражения легких укрытий и окопов. Эффективная дальность стрельбы миномета составляет 8000 метров, скорострельность - до 20 выстрелов в минуту. Ранее, в 2008-2009 годах, Tatra уже поставила в общей сложности 588 автомобилей в восьми модификациях, из которых 26 машин были T-810.

Заключение договора было одобрено правительством Чехии осенью 2015 года.

Чешская армия эксплуатирует грузовики Tatra в различных модификациях, в том числе специальные, бронированные модели, предназначенные для выполнения задач за рубежом. В целом, чешская армия имеет около трех тысяч машин T-810 и T-815, которые являются хорошо проверенными платформами.


Сергей Вэй
25.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
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Страны
Чехия
Компании
Tatra

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